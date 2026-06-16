Aji Santoso Tinggalkan PSPS Pekanbaru! Eks Pelatih Persebaya Surabaya Tak Tega Jauh dari Anak Bungsu

JawaPos.com – Aji Santoso sejatinya tidak akan pergi ke mana-mana. Sebab, pelatih berusia 56 tahun itu sudah mencapai kesepakatan dengan manajemen PSPS Pekanbaru, klub yang dilatihnya di Championship 2025-2026.

Hal itu terjadi setelah dia memastikan Askar Bertuah bertahan di Championship musim depan.

"Setelah itu, saya dan manajemen langsung melakukan pembicaraan. Kami ingin melanjutkan kerja sama untuk musim depan," kata Aji saat ditemui Jawa Pos di Malang (10/6).

Proses pembicaraan berjalan lancar. Bahkan, sudah ada kesepakatan lisan dari kedua belah pihak.

"Saya bahkan sudah mulai memikirkan kerangka tim PSPS untuk musim depan," terang mantan pelatih Persebaya Surabaya tersebut.

Namun, keputusan itu tiba-tiba berubah. Aji memutuskan untuk mundur dari Askar Bertuah.

Lantas, apa yang sebenarnya terjadi? Keputusan itu diambil setelah anak bungsunya harus menjalani perawatan di rumah sakit.

Aji tidak tega jika harus jauh dari putrinya tersebut.

"Karena ingin menemani putri saya yang sempat sakit, saya memutuskan untuk mundur dari PSPS. Kenapa? Karena anak saya ini kalau melihat ayahnya, kondisinya jauh lebih sehat dan lebih segar," beber pelatih terbaik Liga 1 musim 2021-2022 itu.