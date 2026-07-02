Jadwal Latihan Persib Bandung: Igor Tolic Panaskan Mesin Pekan Depan

Skuad Persib Bandung saat menjalani latihan di Stadion Gelora Bandung Lautan Api, Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (5/3/2026). (ANTARA/HO-Persib Bandung)
JawaPos.com - Pelatih Persib Bandung Igor Tolic mengatakan tim asuhannya akan memulai program latihan pekan depan untuk mempersiapkan diri menyambut kompetisi musim 2026/2027.
Dikutip dari laman resmi klub, Kamis, Igor menjelaskan manajemen dan tim pelatih saat ini tengah berkoordinasi intensif agar masa persiapan pramusim ini bisa berjalan dengan baik, termasuk para pemain.
"Kami akan memulai pada tanggal 7 Juli. Kami sedang mengupayakan segala hal agar seluruh pemain dapat hadir sejak awal," ungkap Igor.
Pelatih berkebangsaan Kroasia tersebut menjelaskan agenda pramusim tentu sangat krusial bagi Persib Bandung karena membawa ekspektasi tinggi.
Selain berstatus sebagai juara bertahan dalam tiga musim beruntun, Persib Bandung juga dihadapkan pada jadwal kompetisi yang sangat padat, termasuk keikutsertaan mereka di ajang ASEAN Club Championship (ACC) 2026/2027 dan AFC Champions League Two.
Igor menilai, kehadiran pemain sejak sesi latihan perdana diharapkan dapat mempercepat proses adaptasi taktik serta pemulihan kondisi fisik setelah libur kompetisi.
Tim pelatih ingin memastikan kedalaman skuad pramusim ini terbangun dengan kokoh demi menjaga stabilitas performa tim di semua ajang yang akan diikuti.
Pada masa transfer jelang kompetisi musim 2026/2027, Persib Bandung sejauh ini telah mendatangkan tiga pemain anyar yakni Gabriel Mutombo, Sandy Walsh, dan Luka Menalo.
Selain itu, Persib Bandung juga telah mengumumkan melepas beberapa pemainnya seperti Rezaldi Hehanusa dan Zalnando hingga meminjamkan Zulkifli Lukmansyah.
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