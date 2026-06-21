Yoo Jae-hoon Tinggalkan Persijap Jepara, Susul Shin Tae-yong ke Persija Jakarta?

JawaPos.com - Persijap Jepara mengumumkan perpisahan dengan pelatih penjaga gawang Yoo Jae-hoon pada Sabtu (20/6). Kabar ini memperkuat spekulasi mengenai gambaran jajaran asisten kepelatihan Shin Tae-yong di Persija Jakarta.

Hengkangnya Yoo Jae-hoon diumumkan baik melalui media sosial maupun rilis resmi klub. Kebersamaan mantan pemain Persipura ini dengan Persijap terbilang hanya seumur jagung, yakni tiga bulan.

“Meskipun haya tiga bulan yang singkat, waktu yang saya habiskan bersama Persijap adalah pengalaman yang sangat membahagiakan bagi saya. Saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada manajemen, ofisial, coach Mario, seluruh staf pelatih dan para pemain,” kata Yoo Jae-hoon pada rilis di laman resmi klub.

Kendati demikian, Yoo Jae-hoon belum memberikan sinyal mengenai pelabuhan berikutnya usai tidak lagi bersama tim berjuluk Laskar Kalinyamat. Pria yang akrab disapa Pace ini hanya menyampaikan akan tetap terus mendukung Persijap.

“Meskipun saya berada di mana pun nanti, saya akan selalu mendukung tim Persijap. Saya mendoakan semoga keberuntungan dan kesuksesan selalu menyertai kalian semua,” imbuh Yoo Jae-Hoon.

Kini, teka-teki mengenai masa depan Yoo Jae-hoon kini mengarah ke ibu kota. Mantan rekannya di Timnas Indonesia, Shin Tae-yong sibuk menyusun daftar jajaran asisten kepelatihannya di Persija Jakarta untuk musim depan.

Terdapat sinyal kuat bahwa Shin Tae-yong akan turut mengikutsertakan Yoo Jae-hoon dalam jajaran staf kepelatihan. Sebab sebelumnya, arsitek asal Korea Selatan itu sudah memberi kode bahwa para asistennya tidak akan jauh-jauh dari nama-nama yang sudah menemaninya di skuad Garuda.

“Untuk asisten pelatih, ya pelatih-pelatih yang para wartawan juga mengenal pastinya karena sebelumnya ada di Timnas Indonesia, juga bersama-sama waktu itu,” ucap Shin Tae-yong saat konferensi pers perkenalannya sebagai arsitek anyar Macan Kemayoran, Senin (8/6) silam.