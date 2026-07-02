Investasi Jangka Panjang! Persib Bandung Ikat Sandy Walsh dengan Kontrak 3 Tahun

JawaPos.com - Persib Bandung secara mengejutkan mendatangkan Sandy Walsh pada bursa transfer Super League 2026/2027. Tidak tanggung-tanggung, pemain berlabel Timnas Indonesia itu diikat kontrak jangka panjang selama tiga tahun atau tepatnya hingga 2029.

Persib Bandung memperkenalkan Sandy Walsh sebagai rekrutan anyarnya pada Kamis (2/7/2026). Bek sayap kanan berusia 31 tahun itu didatangkan setelah kontraknya habis bersama klub anyar Thailand, Buriram United.

Deputy CEO PT PERSIB Bandung Bermartabat, Adhitia Putra Herawan, mengungkapkan bahwa pihaknya tidak sembarangan mengikat Sandy Walsh dengan kontrak jangka panjang. Adhitia menjelaskan bahwa kehadiran pemain kelahiran Brussel, Belgia itu sebagai bagian dari investasi jangka panjang.

“PERSIB memberikan kontrak berdurasi tiga tahun kepada Sandy Walsh. Kami memandang kehadirannya bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan tim pada musim ini, tetapi juga sebagai investasi strategis jangka panjang bagi klub,” ujar Adhitia dalam keterangan resmi Persib Bandung, Selasa (2/7/2026).

Menurut Adhitia, perekrutan Sandy merupakan bagian dari upaya Persib Bandung membangun skuad yang semakin kompetitif dan berkarakter. Kehadirannya merupakan rekomendasi tim pelatih yang membutuhkan sosok pemain berpengalaman, memiliki fleksibilitas tinggi, serta mampu bermain di beberapa posisi.

“Selama berkarier, Sandy telah menunjukkan kemampuannya bermain di berbagai posisi, baik sebagai bek kanan, bek tengah, maupun gelandang bertahan. Karakter serbabisa seperti ini tentu menjadi nilai tambah yang sangat penting bagi kebutuhan tim,” terang Adhitia.

Soal pengalaman, Sandy Walsh tidak perlu diragukan lagi. Dia pernah bermain untuk KRC Genk (Belgia), Zulte Waregem (Belgia), dan KV Mechelen (Belgia). Kemudian Sandy sempat berkiprah di Asia bersama Yokohama F Marinos (Jepang) dan Buriram United (Thailand), sebelum akhirnya berlabuh ke Persib Bandung.

Sandy Walsh juga memiiliki pengalaman di level tim nasional. Pemain berusia 31 tahun itu menjadi salah satu figur penting dalam tubuh Timnas Indonesia. Sebelum dinaturalisasi, ia juga pernah membela Belanda U-15 hingga U-20.