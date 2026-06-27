Persija Datangkan Victor Dethan dari PSM Makassar, Sayap Timnas Indonesia Ikat Kontrak Dua Musim

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi mendapatkan amunisi baru untuk menghadapi kompetisi Super League musim 2026/2027.

Klub berjuluk Macan Kemayoran itu mengumumkan perekrutan Victor Jonson Benjamin Dethan dari PSM Makassar sebagai pemain anyar mereka.

Pemain berusia 21 tahun tersebut menjadi rekrutan pertama Persija pada bursa transfer musim ini.

Berdasarkan informasi yang beredar, Victor Dethan menandatangani kontrak berdurasi dua musim yang akan mengikatnya bersama Persija hingga Juni 2028.

Kepindahan ini sekaligus mengakhiri kebersamaan Dethan dengan PSM Makassar, klub yang membesarkan namanya sejak menimba ilmu di akademi.

Bersama Juku Eja, ia berkembang menjadi salah satu pemain muda yang cukup diperhitungkan di sepak bola Indonesia.

Victor Dethan merupakan pemain yang memiliki posisi utama sebagai sayap kanan. Selain itu, ia juga mampu bermain di sisi kiri maupun sebagai gelandang serang. Fleksibilitas tersebut menjadi salah satu alasan mengapa Persija tertarik memboyongnya ke Jakarta.

Selama memperkuat tim senior PSM Makassar, Dethan tampil dalam 86 pertandingan di berbagai ajang dengan torehan enam gol.