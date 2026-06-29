Profil Victor Dethan: Rekrutan Baru Persija Jakarta Punya Statistik Mentereng bersama PSM Makassar

JawaPos.com - Persija Jakarta resmi mendatangkan Victor Dethan untuk memperkuat lini sayap menghadapi Super League 2026/2027. Winger berusia 21 tahun itu datang dengan bekal 84 penampilan bersama PSM Makassar dan pengalaman membela Timnas Indonesia.

Meski baru berusia 21 tahun, Dethan datang dengan pengalaman yang cukup matang. Selama empat musim bersama Pasukan Ramang, pemain binaan akademi PSM itu mencatatkan 84 penampilan di Liga 1 dengan torehan enam gol dan tujuh assist.

Kariernya bersama tim utama PSM dimulai pada musim 2022/2023. Sejak saat itu, menit bermain Dethan terus meningkat hingga menjadi salah satu pemain yang rutin mendapat kepercayaan. Ia juga sempat tampil tiga kali di AFC Cup 2023/2024 yang kini berganti nama menjadi AFC Champions League Two.

"Setelah empat tahun bersama tim senior PSM Makassar, Dethan memutuskan untuk mencari petualangan baru. Persija menjadi klub yang beruntung bisa mendapatkan tanda tangan pemuda berdarah Kanada itu," tulis iLeague.

Performa konsistennya membuka jalan ke tim nasional. Dethan telah mencatatkan tiga penampilan bersama Timnas Indonesia U-23 dan empat caps bersama tim senior.

Kehadiran Dethan diharapkan menambah variasi serangan Persija. Kecepatan, kemampuan menggiring bola, serta keberaniannya dalam duel satu lawan satu menjadi modal utama winger berdarah Indonesia-Kanada tersebut.