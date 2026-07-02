Resmi! Persib Bandung Rekrut Sandy Walsh dan Luka Menalo, Skuad Pangeran Biru Makin Mewah

JawaPos.com - Persib Bandung membuat gebrakan di bursa transfer Super League 2026/2027 dengan mengumumkan perekrutan Sandy Walsh dan Luka Menalo secara bersamaan. Kehadiran keduanya menambah kekuatan Pangeran Biru setelah sebelumnya merekrut Gabriel Mutombo. Pengumuman bergabungnya Sandy Walsh cukup mengejutkan. Pasalnya, rumor kepindahan bek Timnas Indonesia tersebut ke Persib nyaris tidak terdengar sebelumnya.

"Sampurasun, Sandy Walsh!" tulis Persib Bandung melalui akun Instagram resminya, Kamis (2/7/2026).

"Amunisi baru Persib untuk menghadapi musim kompetisi 2026/2027. Sandy Walsh resmi berseragam Pangeran Biru dan siap berjuang bersama Bobotoh!" lanjut unggahan tersebut.

Persib merekrut Sandy Walsh setelah kontraknya bersama klub Thailand, Buriram United, berakhir. Namun, klub tidak mengungkapkan durasi kontrak bek kanan berusia 31 tahun tersebut.

Kehadiran Sandy Walsh diprediksi akan memperkuat lini pertahanan Persib. Pemain Timnas Indonesia itu memiliki pengalaman panjang di kompetisi Eropa sebelum melanjutkan karier di Asia.

Sebelum bergabung dengan Persib, Sandy Walsh pernah membela KRC Genk, Zulte Waregem, dan KV Mechelen di Belgia. Setelah itu, dia bermain di Asia bersama Yokohama F. Marinos (Jepang) dan Buriram United (Thailand).

Bergabungnya Sandy Walsh membuat Persib kini memiliki lima pemain naturalisasi yang berstatus anggota Timnas Indonesia, yakni Thom Haye, Marc Klok, Eliano Reijnders, Dion Markx, dan Sandy Walsh.

Pada hari yang sama, Persib juga mengumumkan kedatangan Luka Menalo. Winger asal Bosnia dan Herzegovina itu diproyeksikan memperkuat lini serang Pangeran Biru.

Luka Menalo merupakan pemain sayap berpengalaman yang pernah memperkuat sejumlah klub Eropa, termasuk Dinamo Zagreb (Kroasia) dan FK Sarajevo (Bosnia dan Herzegovina).