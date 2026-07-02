Persik Kediri Sudah Lepas 16 Pemain, Tiga Nama Kembali ke Persib Bandung

JawaPos.com - Persik Kediri terus melakukan bersih-bersih. Terbaru, mereka melepas lima pemain lokal sekaligus. Tiga diantaranya merupakan pemain pinjaman. Mereka adalah Rezaldi Hehanusa, Hamra Hehanusa, dan Henhen Herdiana. Ketiga pemain itu dikembalikan ke klub asalnya, Persib Bandung.

Lalu, dua lainnya adalah Yandi Sofyan dan Irkham Mila. Sejatinya, keputusan melepas lima pemain itu bukan hal yang mengejutkan. Sebab, performa mereka musim lalu kurang meyakinkan.

Meski dilepas, pihak manajemen tetap menjaga hubungan baik dengan mereka. "Kami berterima kasih atas dedikasi para pemain tersebut selama membela Persik Kediri. Kami percaya mereka akan memperlihatkan kualitas terbaik dan lebih sukses dalam karir," kata manajer Persik, Rachmad Tri Kuncara.

Dengan dilepasnya para pemain itu, berarti total sudah ada 16 pemain yang dilepas Macan Putih. Dari daftar nama yang dilepas, ada tiga pemain asing.

Owner Persik, Arthur Irawan berharap perubahan komposisi diharapkan bisa memberikan kekuatan baru bagi Macan Putih musim depan.

"Karena kami ingin meraih posisi yang jauh lebih baik daripada musim lalu. Itu target yang kami inginkan," kata Arthur. Musim lalu, Macan Putih finis di posisi ke-12.