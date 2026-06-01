Sandy Walsh Cetak Sejarah di Thailand, Buriram United Borong Tiga Gelar

JawaPos.com - Sandy Walsh menutup musim 2025/2026 dengan pencapaian manis bersama Buriram United.

Bek kanan Timnas Indonesia itu sukses membantu klub raksasa Thailand tersebut meraih tiga gelar juara dalam satu musim atau yang dikenal sebagai treble winners.

Tiga trofi yang berhasil diamankan Buriram United musim ini adalah Thai League 2025/2026, Thai FA Cup 2025/2026, dan ASEAN Club Championship atau Shopee Cup 2025/2026.

Keberhasilan tersebut semakin menegaskan dominasi Buriram United di kompetisi domestik maupun regional Asia Tenggara.

Bagi Sandy Walsh, pencapaian ini menjadi salah satu momen terbaik dalam karier profesionalnya.

Pemain berusia 31 tahun tersebut baru bergabung dengan Buriram United pada Agustus 2025 setelah menjalani karier panjang di Eropa dan sempat bermain di Jepang bersama Yokohama F. Marinos.

Meski tidak selalu tampil sebagai starter, kontribusi Sandy sepanjang musim cukup signifikan.

Berdasarkan catatan kompetisi, ia tampil dalam 33 pertandingan dari total 60 laga yang dimainkan Buriram United di semua ajang.