Perjalanan Sandy Walsh di Timnas Indonesia: Dari Mimpi 2017 hingga Raih Tiga Trofi Liga Thailand

JawaPos.com - Sandy Walsh tengah menikmati salah satu periode terbaik dalam perjalanan karir profesional. Bek kanan Timnas Indonesia itu berhasil mencatat sejumlah pencapaian penting sejak resmi menjadi bagian dari skuad Garuda pada 2022.

Pemain berusia 31 tahun tersebut sebenarnya telah menunjukkan keinginannya untuk membela Indonesia jauh sebelum proses naturalisasinya selesai. Sejak 2017, Sandy secara terbuka mengungkapkan ketertarikan untuk memperkuat Timnas Indonesia yang memiliki ikatan darah dari garis keluarga.

Penantian panjang itu akhirnya berakhir pada 2022 ketika ia resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Sejak saat itu, perjalanan karir Sandy bersama skuad Garuda terus menghadirkan berbagai momen berkesan.

Salah satu pengalaman paling bersejarah terjadi pada 2023 saat Indonesia menghadapi juara dunia sekaligus peringkat satu FIFA saat itu, Argentina, dalam laga FIFA Matchday. Pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Sandy dan rekan-rekannya karena bisa menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.

Setahun kemudian, Sandy tampil di ajang bergengsi Piala Asia 2024. Turnamen tersebut menjadi panggung penting bagi Indonesia yang berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya.

Dalam kompetisi itu, Sandy juga mencatat momen spesial dengan mencetak gol ke gawang Jepang. Tak hanya di level tim nasional, karir klub Sandy juga mengalami perkembangan positif. Dia merasakan atmosfer kompetisi elite Asia dengan tampil di AFC Champions League Elite.

Pengalaman tersebut semakin memperkaya perjalanan kariernya di level internasional. Pada 2025, Sandy kembali memperoleh pengalaman berharga ketika berhadapan dengan Liverpool dalam laga internasional bersama klubnya.

Kesempatan menghadapi salah satu klub terbesar di dunia menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan sepak bolanya. Puncaknya datang pada 2026. Sandy berhasil meraih tiga trofi bersama klubnya di Thailand. Raihan tersebut menjadi bukti konsistensi dan kontribusinya dalam membantu tim meraih kesuksesan sepanjang musim.

Perjalanan Sandy Walsh bersama Timnas Indonesia pun masih jauh dari kata selesai. Setelah merasakan berbagai pengalaman berharga mulai dari menghadapi Argentina, tampil di Piala Asia, hingga meraih gelar juara di level klub, tantangan berikutnya sudah menanti.