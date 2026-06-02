Perjalanan Sandy Walsh di Timnas Indonesia: Dari Mimpi 2017 hingga Raih Tiga Trofi Liga Thailand

Bek Timnas Indonesia Sandy Walsh sukses berkarir di liga Thailand. (Istimewa)
JawaPos.com - Sandy Walsh tengah menikmati salah satu periode terbaik dalam perjalanan karir profesional. Bek kanan Timnas Indonesia itu berhasil mencatat sejumlah pencapaian penting sejak resmi menjadi bagian dari skuad Garuda pada 2022.
Pemain berusia 31 tahun tersebut sebenarnya telah menunjukkan keinginannya untuk membela Indonesia jauh sebelum proses naturalisasinya selesai. Sejak 2017, Sandy secara terbuka mengungkapkan ketertarikan untuk memperkuat Timnas Indonesia yang memiliki ikatan darah dari garis keluarga.
Penantian panjang itu akhirnya berakhir pada 2022 ketika ia resmi bergabung dengan Timnas Indonesia. Sejak saat itu, perjalanan karir Sandy bersama skuad Garuda terus menghadirkan berbagai momen berkesan.
Baca Juga:Patrick Robson Masuk Radar Persib Bandung, Catat 17 Gol Bersama Preah Khan Reach Svay Rieng di Liga Kamboja Musim Ini
Salah satu pengalaman paling bersejarah terjadi pada 2023 saat Indonesia menghadapi juara dunia sekaligus peringkat satu FIFA saat itu, Argentina, dalam laga FIFA Matchday. Pertandingan tersebut menjadi pengalaman berharga bagi Sandy dan rekan-rekannya karena bisa menghadapi pemain-pemain terbaik dunia.
Setahun kemudian, Sandy tampil di ajang bergengsi Piala Asia 2024. Turnamen tersebut menjadi panggung penting bagi Indonesia yang berhasil mencatatkan sejarah dengan lolos ke fase gugur untuk pertama kalinya.
Dalam kompetisi itu, Sandy juga mencatat momen spesial dengan mencetak gol ke gawang Jepang. Tak hanya di level tim nasional, karir klub Sandy juga mengalami perkembangan positif. Dia merasakan atmosfer kompetisi elite Asia dengan tampil di AFC Champions League Elite.
Pengalaman tersebut semakin memperkaya perjalanan kariernya di level internasional. Pada 2025, Sandy kembali memperoleh pengalaman berharga ketika berhadapan dengan Liverpool dalam laga internasional bersama klubnya.
Kesempatan menghadapi salah satu klub terbesar di dunia menjadi catatan tersendiri dalam perjalanan sepak bolanya. Puncaknya datang pada 2026. Sandy berhasil meraih tiga trofi bersama klubnya di Thailand. Raihan tersebut menjadi bukti konsistensi dan kontribusinya dalam membantu tim meraih kesuksesan sepanjang musim.
Perjalanan Sandy Walsh bersama Timnas Indonesia pun masih jauh dari kata selesai. Setelah merasakan berbagai pengalaman berharga mulai dari menghadapi Argentina, tampil di Piala Asia, hingga meraih gelar juara di level klub, tantangan berikutnya sudah menanti.
Piala AFF, Piala Asia berikutnya, hingga impian tampil di Piala Dunia menjadi target yang masih dikejar Sandy Walsh bersama Timnas Indonesia. Seperti yang ditunjukkan selama ini, setiap langkah baru selalu membuka peluang untuk menciptakan cerita yang lebih besar.
Peringkat 12 Klub Terbesar yang Belum Pernah Memenangkan Liga Champions
Asisten YouTuber RA Diperiksa Kasus Whip Pink, Netizen Ramaikan Unggahan Reza Arap
Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali
3 Calon Pelatih Liverpool Musim Depan, Semua Masih Muda dan Bertalenta!
Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya
'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa
Pemerintah Perkuat Pengawasan Tata Niaga Minyak Goreng, Mafia Pangan Bakal Disikat Habis
Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
6 Weton Bumi Kapetak Titisan Gatotkaca yang Ditakdirkan Kaya dan Sukses, Menurut Primbon Jawa