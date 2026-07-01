Dari Persik Kediri ke Semen Padang, Novri Setiawan Pulang Kampung dengan Skema Transfer

JawaPos.com – Novri Setiawan baru saja berpisah dengan Persik Kediri. Dia kemudian resmi bergabung dengan tim asal tanah kelahirannya, Semen Padang.

Ternyata, bek berusia 32 tahun itu tidak bergabung dengan cuma-cuma. Hal itu diungkapkan manajemen tim Kabau Sirah, julukan Semen Padang, dalam unggahan di akun Instagram resminya.

"Semen Padang resmi mendatangkan Novri dengan skema transfer. Itu sebagai bentuk keseriusan manajemen dalam mengarungi kompetisi," tulis unggahan tersebut.

Artinya, ada kompensasi yang diberikan Semen Padang kepada Macan Putih.

Bagi Novri, pulang ke Padang merupakan pilihan terbaik. Apalagi, selama berkarier dia belum pernah membela tim dari tanah kelahirannya. Karena itu, ini menjadi pengalaman pertamanya membela Kabau Sirah.

Mantan pemain Persija Jakarta itu sangat antusias. Dia pun menganggap Semen Padang sebagai rumah.