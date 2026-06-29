Cerita Inka Andestha Awal Kedekatannya dengan Pratama Arhan hingga Berpacaran

Hubungan asmara antara Pratama Arhan dan Inka Andestha akhirnya go public. (Instagram: pratamaarhan8)
JawaPos.com - Inka Andestha dan Pratama Arhan diketahui telah menjalin hubungan asmara. Mereka secara terbuka mengungkapkan kedekatan hubungan mereka ke publik.
Inka Andestha menceritakan awal mula hubungannya dengan Pratama Arhan. Menurutnya, berawal dari Arhan yang mengirimkan pesan melalui akun media sosialnya.
"Awalnya dia DM aku, tapi nggak aku tanggapi," cerita Inka Andestha saat melakukan siaran langsung di TikTok.
Awalnya, dia sengaja tidak menanggapi pesan dari Pratama Arhan selama beberapa bulan. Karena tidak ditanggapi, Arhan memutuskan untuk unsend atau membatalkan pengiriman pesannya.
"Itu kelihatan ya DM unsend, apalagi followers dia banyak," aku Inka Andestha.
Dia sengaja tidak merespons pesan DM dari Pratama Arhan dengan alasan agar diperjuangkan. Inka Andestha mengaku termasuk wanita yang yang suka sekali diperjuangkan oleh laki-laki.
"Kita tuh penginnya cewek-cewek dikejar, sok jual mahal dulu," akunya.
Setelah tiga bulan, Inka Andestha akhirnya memutuskan untuk merespons pesan yang dikirimkan Arhan. Dari sana, mereka melakukan komunikasi lebih intensif hingga akhirnya mereka resmi berpacaran.
"Akhirnya dapat juga," ujar Inka Andestha sambil tertawa.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!