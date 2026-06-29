Cerita Inka Andestha Awal Kedekatannya dengan Pratama Arhan hingga Berpacaran

JawaPos.com - Inka Andestha dan Pratama Arhan diketahui telah menjalin hubungan asmara. Mereka secara terbuka mengungkapkan kedekatan hubungan mereka ke publik.

Inka Andestha menceritakan awal mula hubungannya dengan Pratama Arhan. Menurutnya, berawal dari Arhan yang mengirimkan pesan melalui akun media sosialnya.

"Awalnya dia DM aku, tapi nggak aku tanggapi," cerita Inka Andestha saat melakukan siaran langsung di TikTok.

Awalnya, dia sengaja tidak menanggapi pesan dari Pratama Arhan selama beberapa bulan. Karena tidak ditanggapi, Arhan memutuskan untuk unsend atau membatalkan pengiriman pesannya.

"Itu kelihatan ya DM unsend, apalagi followers dia banyak," aku Inka Andestha.

Dia sengaja tidak merespons pesan DM dari Pratama Arhan dengan alasan agar diperjuangkan. Inka Andestha mengaku termasuk wanita yang yang suka sekali diperjuangkan oleh laki-laki.

"Kita tuh penginnya cewek-cewek dikejar, sok jual mahal dulu," akunya.

Setelah tiga bulan, Inka Andestha akhirnya memutuskan untuk merespons pesan yang dikirimkan Arhan. Dari sana, mereka melakukan komunikasi lebih intensif hingga akhirnya mereka resmi berpacaran.