Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Selasa, 30 Juni 2026 | 01.44 WIB

Cerita Inka Andestha Awal Kedekatannya dengan Pratama Arhan hingga Berpacaran

Hubungan asmara antara Pratama Arhan dan Inka Andestha akhirnya go public. (Instagram: pratamaarhan8) - Image

Hubungan asmara antara Pratama Arhan dan Inka Andestha akhirnya go public. (Instagram: pratamaarhan8)

JawaPos.com - Inka Andestha dan Pratama Arhan diketahui telah menjalin hubungan asmara. Mereka secara terbuka mengungkapkan kedekatan hubungan mereka ke publik.

Inka Andestha menceritakan awal mula hubungannya dengan Pratama Arhan. Menurutnya, berawal dari Arhan yang mengirimkan pesan melalui akun media sosialnya.

"Awalnya dia DM aku, tapi nggak aku tanggapi," cerita Inka Andestha saat melakukan siaran langsung di TikTok.

Awalnya, dia sengaja tidak menanggapi pesan dari Pratama Arhan selama beberapa bulan. Karena tidak ditanggapi, Arhan memutuskan untuk unsend atau membatalkan pengiriman pesannya.

"Itu kelihatan ya DM unsend, apalagi followers dia banyak," aku Inka Andestha.

Dia sengaja tidak merespons pesan DM dari Pratama Arhan dengan alasan agar diperjuangkan. Inka Andestha mengaku termasuk wanita yang yang suka sekali diperjuangkan oleh laki-laki.

"Kita tuh penginnya cewek-cewek dikejar, sok jual mahal dulu," akunya.

Setelah tiga bulan, Inka Andestha akhirnya memutuskan untuk merespons pesan yang dikirimkan Arhan. Dari sana, mereka melakukan komunikasi lebih intensif hingga akhirnya mereka resmi berpacaran.

"Akhirnya dapat juga," ujar Inka Andestha sambil tertawa.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Pratama Arhan-Inka Andestha Makin Lengket, Netizen Anggap Sebagai Pasangan Serasi - Image
Entertainment

Pratama Arhan-Inka Andestha Makin Lengket, Netizen Anggap Sebagai Pasangan Serasi

Selasa, 16 Juni 2026 | 06.37 WIB

Hubungan Pratama Arhan-Inka Andestha Akhirnya Go Public, Beri Ucapan Manis - Image
Entertainment

Hubungan Pratama Arhan-Inka Andestha Akhirnya Go Public, Beri Ucapan Manis

Senin, 18 Mei 2026 | 22.07 WIB

Pratama Arhan Cabut dari Bangkok United, Reuni dengan STY di Persija Jakarta? - Image
Sepak Bola Dunia

Pratama Arhan Cabut dari Bangkok United, Reuni dengan STY di Persija Jakarta?

Selasa, 23 Juni 2026 | 17.53 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar - Image
1

Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar

2

Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang

3

Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal

4

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

5

Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup

6

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

7

Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol

8

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

9

Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!

10

Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore