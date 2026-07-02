3 Kunci Toni Firmansyah Siap Bersinar! Gelandang Muda Persebaya Surabaya Optimis Tatap Super League 2026/2027

JawaPos.com — Gelandang Persebaya Surabaya, Toni Firmansyah, mengandalkan tiga kunci utama untuk menyambut Super League 2026/2027, yakni bekerja lebih keras, meningkatkan kemampuan, dan mendapatkan kepercayaan dari pelatih.

Pemain berusia 21 tahun itu memanfaatkan masa jeda kompetisi dengan menjalani latihan individu agar kembali dalam kondisi terbaik saat tim berkumpul.

Tiga Kunci Persiapan Toni Firmansyah Menyambut Musim Baru Masa jeda kompetisi dimanfaatkan Toni Firmansyah untuk meningkatkan kualitas diri, bukan sekadar beristirahat.

Gelandang asal Benowo, Surabaya, itu ingin memastikan dirinya siap menghadapi persaingan yang lebih ketat bersama Persebaya Surabaya pada Super League 2026/2027.

Toni menegaskan fokus utamanya selama libur adalah mempersiapkan diri semaksimal mungkin agar mampu memberikan kontribusi lebih besar dibanding musim sebelumnya.

Baginya, persiapan yang matang menjadi modal penting untuk mendapatkan kesempatan bermain lebih banyak.

"Fokus utama saya saat ini adalah mempersiapkan diri sebaik mungkin untuk musim depan. Saya harus bekerja lebih keras, meningkatkan kemampuan, dan berharap bisa mendapatkan kepercayaan dari pelatih untuk memberikan yang terbaik bagi tim," ujar Toni.

Pernyataan tersebut menjadi gambaran jelas mengenai tiga target utama yang sedang ia kejar selama masa persiapan.