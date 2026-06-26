Terbongkar! Alasan Krusial Yusuf Meilana Tinggalkan Persik Kediri dan Gabung Persebaya Surabaya

Yusuf Meilana resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk Super League 2026-2027 dengan motivasi membawa Green Force meraih prestasi sekaligus bermain lebih dekat dengan keluarga di Jawa Timur. (Persebaya)
JawaPos.com — Keputusan Yusuf Meilana bergabung dengan Persebaya Surabaya pada Super League 2026/2027 dipengaruhi dua faktor utama, yakni kesempatan membela salah satu klub terbesar di Indonesia dan keinginan bermain lebih dekat dengan keluarga di Jawa Timur.
Bek serbabisa berusia 28 tahun itu resmi menandatangani kontrak berdurasi satu musim untuk memperkuat Green Force di kompetisi mendatang.
Kesempatan membela Persebaya Surabaya disambut penuh antusias oleh pemain asal Kediri tersebut. Yusuf datang dengan tekad memberikan kontribusi maksimal sekaligus membantu Green Force meraih prestasi yang lebih baik pada musim baru.
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Persebaya Surabaya menjadi pilihan Yusuf bukan hanya karena faktor prestise, tetapi juga alasan personal yang sangat penting. Bermain di Surabaya membuatnya bisa lebih dekat dengan keluarga yang berada di Kediri.
Yusuf mengaku sangat bersyukur mendapat kesempatan mengenakan jersey Persebaya Surabaya. Menurutnya, bergabung dengan klub besar merupakan kebanggaan sekaligus tantangan yang harus dijawab melalui kerja keras di setiap sesi latihan maupun pertandingan.
"Saya sangat bersyukur bisa bergabung dengan Persebaya. Sebagai salah satu klub besar di Indonesia, tentu ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya," ujar Yusuf.
Selain kebanggaan tersebut, faktor kedekatan dengan keluarga menjadi alasan terbesar di balik keputusannya meninggalkan Persik Kediri dan menerima tawaran Persebaya Surabaya.
Sebagai putra daerah Jawa Timur, ia merasa memiliki ikatan emosional dengan klub kebanggaan Kota Pahlawan itu.
"Salah satu alasan terbesar saya memilih Persebaya adalah karena lebih dekat dengan keluarga. Saya berasal dari Kediri, sehingga kesempatan bermain di Jawa Timur menjadi nilai tambah bagi saya," jelasnya.
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Persebaya Surabaya merekrut Yusuf bukan tanpa alasan. Kemampuan bermain di beberapa posisi membuatnya menjadi sosok yang sangat dibutuhkan oleh tim asuhan Bernardo Tavares.
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