Persik Kediri Punya Kandang Baru! Pengerjaan Stadion Gelora Daha Jayati Masuk Tahap Ketiga

JawaPos.com – Persik Kediri selangkah lebih dekat memiliki kandang baru. Pembangunan Stadion Gelora Daha Jayati kini memasuki tahap ketiga dengan fokus pemasangan atap. Stadion berkapasitas 15 ribu penonton itu ditargetkan mulai bisa dimanfaatkan setelah proyek rampung.

Stadion Gelora Daha Jayati (GDJ) yang berlokasi di Kecamatan Tarokan, Kabupaten Kediri, kini memasuki tahap ketiga pembangunan. Tahap tersebut menjadi salah satu fase penting dalam penyelesaian stadion yang diproyeksikan menjadi kandang baru Persik Kediri.

Pengerjaan tahap ketiga membutuhkan waktu 180 hari. Proses pembangunan telah dimulai sejak 3 Juni dan ditargetkan rampung pada 29 November mendatang.

"Bobot pekerjaan terbesar pada tahap ini adalah pemasangan atap. Sekitar 70 persen pekerjaan akan difokuskan pada bagian tersebut. Targetnya, pemasangan atap bisa tuntas tahun ini," kata Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana, dikutip dari laman resmi I.League.

Pria yang akrab disapa Dhito itu berharap seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target yang telah ditetapkan.

"Saya berharap apa yang sudah dituangkan dalam kontrak dapat dipertanggungjawabkan. Saya minta masing-masing pihak memahami tugasnya. Saya akan mengawasi karena stadion ini benar-benar ditunggu masyarakat," kata pria berusia 33 tahun tersebut.

Stadion Gelora Daha Jayati ditargetkan mampu menampung sekitar 15 ribu penonton. Selain digunakan untuk pertandingan sepak bola, stadion tersebut juga dirancang mengusung konsep bisnis dan hiburan.

Selama proses pembangunan, Dhito juga akan berkonsultasi dengan PSSI untuk memastikan stadion memenuhi standar yang diperlukan.

"Jadi, kami akan berkonsultasi dengan PSSI. Kira-kira standar minimal apa saja yang bisa dipenuhi tahun ini. Sebab, pada 2027 pembangunan akan terus dilanjutkan."