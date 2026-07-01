Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Bagus Putra Pamungkas
Rabu, 1 Juli 2026 | 23.34 WIB

Deltras FC Segera Perkenalkan Pelatih Asal Indonesia Timur, Musim Lalu Tangani Klub Kasta Kedua

CEO Deltras Sidoarjo Amir Burhanuddin (kanan) saat penandatanganan kerja sama program boarding atlet di kompleks Deltras FC Academy, Minggu (14/6/2026). The Lobster dipastikan sudah memiliki pelatih anyar. Hal itu ditegaskan langsung oleh Amir Burhannudin. (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)

JawaPos.com – Di tengah kabar negosiasi dengan beberapa calon partner baru, manajemen Deltras FC terus melakukan pergerakan untuk membangun tim musim depan.

Terbaru, The Lobster dipastikan sudah memiliki pelatih anyar. Hal itu ditegaskan langsung oleh CEO Deltras FC, Amir Burhannudin. "Kami sudah deal dengan pelatih baru. Dalam waktu dekat akan kami umumkan," katanya kepada Jawa Pos.

Lantas, siapa pelatih anyar tersebut? Amir memang belum mau membeberkan identitas pelatih baru tersebut. Namun, dia memberi sedikit bocoran. "Pelatih ini sudah punya pengalaman. Dan beliau berasal dari kawasan Indonesia Timur," ungkapnya.

Dari informasi yang diterima Jawa Pos, pelatih tersebut pernah menukangi tim kasta kedua. Musim lalu, dia juga masih menangani tim Championship. Sebagai pemain, dia juga pernah membela tim nasional. Sosok tersebut dipilih karena sesuai dengan visi dan misi manajemen The Lobster.

Manajemen The Lobster ingin segera membangun kerangka tim musim depan. Pelatih anyar akan langsung memilih siapa saja pemain yang dipertahankan, kemudian menentukan siapa saja pemain yang akan direkrut.

Soal pemain yang akan dipertahankan, Amir memang tidak menyebutkannya secara gamblang. "Namun, kalau dilihat dalam beberapa musim terakhir, ada pemain yang selalu masuk dalam skuad. Ya, itulah nanti kira-kira pemain awal kami untuk musim depan," jelasnya.

Amir berharap semua proses dapat berjalan lancar. Sebab, dia ingin The Lobster melakukan persiapan yang jauh lebih matang. Dengan begitu, Deltras FC bisa meraih prestasi yang jauh lebih baik musim depan. Musim lalu, tim asal Kota Udang itu finis di posisi kelima Grup 2.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Arema FC Banjir Pemain Lokal, Deltras FC Resmi Kembalikan Hamzah Tito, M. Rafli, dan Shulton - Image
Sepak Bola Indonesia

Arema FC Banjir Pemain Lokal, Deltras FC Resmi Kembalikan Hamzah Tito, M. Rafli, dan Shulton

Sabtu, 27 Juni 2026 | 17.49 WIB

Deltras FC Bisa Pindah Home Base, Sudah Negosiasi dengan Tiga Calon Partner dari Luar Sidoarjo - Image
Sepak Bola Indonesia

Deltras FC Bisa Pindah Home Base, Sudah Negosiasi dengan Tiga Calon Partner dari Luar Sidoarjo

Sabtu, 27 Juni 2026 | 17.39 WIB

Deltras FC Kebanjiran CV Pelatih Berlisensi A Pro, Manajemen Segera Tentukan Head Coach Baru - Image
Sepak Bola Indonesia

Deltras FC Kebanjiran CV Pelatih Berlisensi A Pro, Manajemen Segera Tentukan Head Coach Baru

Rabu, 1 Juli 2026 | 03.16 WIB

Terpopuler

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti - Image
1

Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti

2

Prediksi Skor Pantai Gading vs Norwegia di Piala Dunia 2026: Misi Erling Haaland Pulangkan Wakil Afrika

3

Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali

4

Sejarah! Indonesia Juara AVC Men's Cup 2026 Hancurkan Korea Selatan 3-0

5

Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit

6

Prediksi Skor Meksiko vs Ekuador di 32 Besar Piala Dunia 2026: Panggung Pembuktian Tuan Rumah!

7

Prediksi Susunan Pemain Timnas Brasil vs Jepang di 32 Besar Piala Dunia 2026: Marquinhos Akui Samurai Biru Sedang Percaya Diri

8

Prediksi Susunan Pemain Timnas Norwegia vs Pantai Gading di 32 Besar Piala Dunia 2026: Sudah Lakukan Rotasi, Martin Odegaard Siap Menan

9

Pakai Tas Mewah, Tiga Pengasuh Anak-anak Raffi Ahmad-Nagita Slavina Sedang Asik Liburan Jadi Sorotan

10

Prediksi Skor Belanda vs Maroko di Piala Dunia 2026: Oranje Dijagokan Menang Tipis Kontra Singa Atlas

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore