Deltras FC Bisa Pindah Home Base, Sudah Negosiasi dengan Tiga Calon Partner dari Luar Sidoarjo

CEO Deltras Sidoarjo Amir Burhanuddin (kanan) saat penandatanganan kerja sama program boarding atlet di kompleks Deltras FC Academy, Minggu (14/6/2026). (Moch. Rizky Pratama Putra/JawaPos.com)
JawaPos.com – Deltras FC selama ini identik dengan Sidoarjo. Namun, klub berjuluk The Lobster itu bisa saja pindah home base pada musim depan.
Hal itu terjadi karena manajemen tengah melakukan pembicaraan dengan beberapa calon partner baru. Kondisi tersebut diungkapkan CEO Deltras FC, Amir Burhannudin, kepada Jawa Pos.
"Kami sudah melakukan negosiasi dengan beberapa calon partner. Tujuannya hanya satu, yakni melakukan kerja sama dalam pengelolaan Deltras FC," kata Amir.
Artinya, peluang The Lobster memiliki mitra baru terbuka. Nantinya, mereka akan berkolaborasi dalam mengelola tim. Namun, Amir enggan mengungkapkan identitas calon investor yang telah dihubungi.
"Yang jelas, semua investornya berasal dari luar Sidoarjo. Ada yang dari Jakarta, Bali, maupun Martapura," ungkapnya.
Persoalannya, ada partner yang menginginkan home base Deltras FC dipindahkan. Apakah Amir tidak keberatan dengan hal tersebut?
"Kalau itu harus kami lakukan demi keberlangsungan dan eksistensi klub, ya tidak masalah. Yang penting, bagaimana klub ini bisa tetap hidup," tegasnya.
Bagi Amir, eksistensi klub jauh lebih penting daripada apa pun. "Sepak bola dan Deltras FC harus terus hidup demi keberlangsungan semua pihak. Karena itu, kami perlu mengambil keputusan-keputusan besar," jelasnya.
Apalagi, selama mengelola The Lobster, Amir mengaku selalu menomboki operasional klub. Salah satu contohnya terjadi saat menggelar laga kandang.
Baca Juga:Prediksi Skor Yordania vs Argentina: Momentum Jelang Final "Kepagian", Lionel Messi Bisa Tambah Koleksi Gol
"Untuk laga kandang, kami selalu rugi sekitar 30 hingga 40 persen. Itu karena biaya panitia pelaksana bisa mencapai Rp200 juta. Sementara pendapatan dari penjualan tiket tidak sampai sebesar itu," pungkas Amir.
Prediksi Skor Paraguay vs Australia di Piala Dunia 2026: Berebut Tiket 32 Besar Namun Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Turki vs Amerika Serikat di Piala Dunia 2026: The Stars & Stripes Berburu Rekor Sempurna di Fase Grup
Prediksi Skor Mesir vs Iran di Piala Dunia 2026: The Pharaohs Selangkah Lagi ke 32 Besar Piala Dunia 2026
Prediksi Skor Jepang vs Swedia di Piala Dunia 2026: Samurai Biru Incar Tiket 32 Besar di Laga Penentuan
Prediksi Skor Tanjung Verde vs Arab Saudi di Piala Dunia 2026: Misi Blue Sharks Pulangkan Green Falcons
Prediksi Skor Tunisia vs Belanda di Piala Dunia 2026: Oranje Wajib Menang demi Amankan Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!
Prediksi Skor Uruguay vs Spanyol di Piala Dunia 2026: La Roja Tak Ingin Tersandung, La Celeste Wajib Menang
Prediksi Skor Curacao vs Pantai di Piala Dunia 2026: Misi Les Éléphants Menang demi Tiket 32 Besar
Prediksi Skor Ekuador vs Jerman di Piala Dunia 2026: Der Panzer Kejar Rekor Sempurna di Fase Grup