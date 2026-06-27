Deltras FC Bisa Pindah Home Base, Sudah Negosiasi dengan Tiga Calon Partner dari Luar Sidoarjo

JawaPos.com – Deltras FC selama ini identik dengan Sidoarjo. Namun, klub berjuluk The Lobster itu bisa saja pindah home base pada musim depan.

Hal itu terjadi karena manajemen tengah melakukan pembicaraan dengan beberapa calon partner baru. Kondisi tersebut diungkapkan CEO Deltras FC, Amir Burhannudin, kepada Jawa Pos.

"Kami sudah melakukan negosiasi dengan beberapa calon partner. Tujuannya hanya satu, yakni melakukan kerja sama dalam pengelolaan Deltras FC," kata Amir.

Artinya, peluang The Lobster memiliki mitra baru terbuka. Nantinya, mereka akan berkolaborasi dalam mengelola tim. Namun, Amir enggan mengungkapkan identitas calon investor yang telah dihubungi.

"Yang jelas, semua investornya berasal dari luar Sidoarjo. Ada yang dari Jakarta, Bali, maupun Martapura," ungkapnya.

Persoalannya, ada partner yang menginginkan home base Deltras FC dipindahkan. Apakah Amir tidak keberatan dengan hal tersebut?

"Kalau itu harus kami lakukan demi keberlangsungan dan eksistensi klub, ya tidak masalah. Yang penting, bagaimana klub ini bisa tetap hidup," tegasnya.

Bagi Amir, eksistensi klub jauh lebih penting daripada apa pun. "Sepak bola dan Deltras FC harus terus hidup demi keberlangsungan semua pihak. Karena itu, kami perlu mengambil keputusan-keputusan besar," jelasnya.

Apalagi, selama mengelola The Lobster, Amir mengaku selalu menomboki operasional klub. Salah satu contohnya terjadi saat menggelar laga kandang.