Deltras FC Kebanjiran CV Pelatih Berlisensi A Pro, Manajemen Segera Tentukan Head Coach Baru

JawaPos.com - Deltras FC mulai memanaskan mesin jelang menghadapi kompetisi liga 2 musim 2026/27 yang dijadwalkan bergulir pada September. Setelah merampungkan sejumlah persiapan internal, kini perhatian manajemen sepenuhnya tertuju pada pencarian pelatih kepala yang akan memimpin tim sepanjang musim.

Proses pencarian pelatih berlangsung cukup menarik. Antusiasme dari para pelatih nasional ternyata cukup tinggi. Hingga saat ini, lebih dari sepuluh pelatih berlisensi A Pro telah mengirimkan curriculum vitae (CV) kepada manajemen Deltras FC untuk mengikuti proses seleksi.

CEO Deltras FC Amir Burhannudin mengatakan, seluruh berkas yang masuk sedang dipelajari secara menyeluruh. Manajemen ingin memastikan sosok yang dipilih benar-benar sesuai dengan kebutuhan tim dan visi klub dalam menghadapi persaingan musim baru.

"Ini sudah ada beberapa pelatih berlisensi A Pro yang masuk ke manajemen dan kami sudah melihat dan menimbang siapa yang layak untuk menjadi head pelatih," ujar Amir.

Menurut dia, tingginya minat para pelatih menjadi sinyal positif bagi perkembangan Deltras FC. Klub asal Sidoarjo itu kini dinilai semakin menarik sebagai tempat berkarier sekaligus memiliki proyek yang menjanjikan untuk musim depan.

Hal lain yang cukup menarik perhatian adalah datangnya pelamar dari berbagai wilayah Indonesia, termasuk kawasan Indonesia timur. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa nama Deltras mulai dikenal lebih luas dan mampu menarik perhatian pelatih dari berbagai daerah.

"Yang menarik kali ini memang ada yang berbeda, ada beberapa pelatih yang masuk mengirimkan curriculum vitae dari Indonesia timur. Ini menunjukkan jika Deltras memiliki kualitas yang bisa membawa banyak pelatih dari berbagai daerah," tambah Amir.

Banyaknya kandidat tentu memberikan keuntungan bagi manajemen. Dengan pilihan yang lebih beragam, Deltras memiliki kesempatan untuk memilih pelatih yang tidak hanya memiliki pengalaman, tetapi juga memiliki filosofi permainan yang sesuai dengan arah pembangunan tim.