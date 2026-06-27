Arema FC Banjir Pemain Lokal, Deltras FC Resmi Kembalikan Hamzah Tito, M. Rafli, dan Shulton

Hamzah Tito resmi kembali ke Arema FC usai masa peminjaman di Deltras FC berakhir. (Angger Bondan/Jawa Pos)
JawaPos.com – Deltras FC dipastikan kehilangan tiga pemain pinjaman untuk musim depan. Hamzah Tito, Shulton Fajar, dan M. Rafli resmi kembali ke Arema FC setelah masa peminjaman berakhir. Manajemen The Lobster kini mulai berburu pengganti jelang Championship 2026-2027.
Hamzah Tito tampil impresif bersama Deltras FC pada musim lalu. Dia mencatatkan tujuh gol dan dua assist dalam 23 pertandingan. Torehan tersebut hanya kalah dari bomber asal Kamerun, Neville Tengeg, yang mengemas 11 gol dan enam assist dari 26 laga.
Meski memiliki catatan apik, Hamzah dipastikan bakal meninggalkan Deltras FC pada musim depan.
"Karena pemain yang berstatus pinjaman akan kami kembalikan ke klub masing-masing," kata CEO Deltras FC, Amir Burhannudin, kepada Jawa Pos.
Hamzah memang berstatus sebagai pemain pinjaman. Bersama Shulton Fajar dan M. Rafli, dia dipinjam dari klub Super League, Arema FC. Ketiga pemain tersebut kini telah resmi kembali ke Singo Edan.
General Manager Arema FC, Yusrinal Fitriandi, mengatakan keputusan memulangkan Hamzah diambil karena pihak klub melihat perkembangan positif sang pemain selama menjalani masa peminjaman di Deltras.
"Kami melihat ada perkembangan positif dari sisi pengalaman maupun kematangan bermain. Semoga saat kembali memperkuat Arema FC, dia bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi," kata pria yang akrab disapa Inal itu.
Karena itu, Hamzah diyakini bisa bersaing di skuad Singo Edan pada Super League musim depan.
Dengan kembalinya Hamzah, Shulton Fajar, dan M. Rafli ke Arema FC, Deltras FC harus segera mencari pengganti.
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Namun, manajemen The Lobster tidak ingin terburu-buru mengambil keputusan karena kompetisi Championship musim depan baru akan dimulai pada September mendatang.
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