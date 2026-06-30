Arema FC dan Etams Perkenalkan Empat Jersey Latihan Baru, Motif Teratai Jadi Simbol Semangat Singo Edan

Arema FC perkenalkan jersey latihan terbaru untuk kompetisi super league musim 2026/2027. (Istimewa)
JawaPos.com - Arema FC resmi memperkenalkan koleksi jersey latihan terbaru yang akan digunakan untuk menghadapi kompetisi super league musim 2026/2027.
Bersama apparel lokal Etams, klub berjuluk Singo Edan itu menghadirkan empat varian jersey latihan dengan desain yang mengangkat kearifan lokal melalui motif bunga teratai, salah satu simbol yang memiliki nilai sejarah bagi Kota Malang.
Peluncuran jersey ini menjadi bagian dari upaya Arema FC untuk mempertahankan identitas klub sekaligus memperkenalkan unsur budaya daerah ke dalam setiap detail perlengkapan tim. Motif abstrak berbentuk kelopak bunga teratai dipilih sebagai elemen utama desain, menghadirkan tampilan modern tanpa meninggalkan makna filosofis yang melekat.
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Bunga teratai dikenal sebagai simbol kesucian, keteguhan, dan semangat untuk terus berkembang meski berada dalam situasi yang penuh tantangan. Filosofi tersebut dinilai sejalan dengan semangat yang ingin ditanamkan kepada para pemain sepanjang musim baru.
Chief Business and Commercial Officer (CBO) Arema FC Irma Prianti menjelaskan, jersey latihan musim ini hadir dalam empat pilihan warna, yaitu biru, hitam, ungu, dan merah muda. Masing-masing memiliki karakter tersendiri yang merepresentasikan semangat dan identitas tim.
Warna biru tetap menjadi identitas utama Arema FC. Dominasi biru tua dipadukan dengan corak biru elektrik menciptakan kesan energik sekaligus memperkuat ciri khas Singo Edan.
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Sementara itu, varian hitam mengusung kombinasi warna dasar hitam pekat dengan motif teratai abu-abu gelap yang memberikan kesan tegas, fokus, dan tangguh. Pilihan ungu menawarkan nuansa yang lebih modern melalui perpaduan warna ungu tua dengan motif kelopak teratai yang terlihat elegan.
Adapun warna merah muda menjadi pilihan paling mencolok. Kombinasi warna cerah dengan grafis teratai dinamis menghadirkan kesan segar, berani, dan berbeda dibandingkan varian lainnya.
Seluruh jersey latihan tersebut menggunakan desain kerah bulat atau o-neck dengan tambahan aksen warna solid pada bagian kerah dan ujung lengan. Setelan ini dipadukan dengan celana latihan hitam polos yang menampilkan logo resmi Arema FC di sisi kanan serta logo Etams di bagian kiri.
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