Arkhan Fikri Kembali Dipanggil Timnas Indonesia untuk TC ASEAN Championship 2026, Arema FC Beri Dukungan Penuh

JawaPos.com - Kabar menggembirakan datang bagi Arema FC setelah salah satu pemain mudanya, Arkhan Fikri, kembali mendapat kesempatan memperkuat Timnas Indonesia.

Gelandang berusia 21 tahun tersebut masuk dalam daftar skuad sementara untuk mengikuti pemusatan latihan sebagai persiapan menghadapi ASEAN Championship Hyundai Cup 2026.

Pemanggilan Arkhan menjadi bukti bahwa performanya masih mendapat perhatian dari jajaran pelatih Timnas Indonesia.

Selain menjadi pencapaian pribadi, kesempatan ini juga menunjukkan hasil positif dari proses pembinaan pemain muda yang terus dilakukan Arema FC dalam beberapa musim terakhir.

Arema FC telah menerima surat resmi dari PSSI bernomor 3297/AGB/597/VI-2026 yang mencantumkan nama Arkhan Fikri dalam daftar wider squad list Timnas Indonesia.

Pemusatan latihan tahap pertama dijadwalkan berlangsung di Bali pada 5 hingga 11 Juli 2026 sebagai bagian dari persiapan menuju ASEAN Championship Hyundai Cup 2026 yang digelar pada 24 Juli hingga 26 Agustus 2026.

Manajemen Arema FC pun langsung menyatakan dukungan penuh terhadap pemanggilan tersebut.

Klub menegaskan bahwa kepentingan tim nasional selalu menjadi prioritas dan siap melepas pemain apabila dibutuhkan negara.