Arema FC Pertahankan Adi Satryo dan Gianluca untuk Musim 2026/2027

Pemain Arema FC siap berduel dengan penggawa PSM Makassar dalam laga sengit Super League di Stadion Kanjuruhan. (Arema FC)
JawaPos.com - Manajemen Arema FC memastikan dua penjaga gawang, yakni Adi Satryo dan Gianluca Pandeynuwu masih menjadi bagian dari skuad klub untuk kompetisi Super League musim 2026/2027, dikutip dari ANTARA.
General Manager Arema FC Yusrinal Fitriandi di Kota Malang, Jawa Timur, Jumat, mengemukakan alasan mempertahankan Adi dan Gialuca dikarenakan kedua pemain dinilai memiliki kualitas dan karakter yang dibutuhkan oleh tim.
"Kami menilai Adi Satryo dan Gianluca memiliki kualitas serta karakter yang dibutuhkan tim, kehadiran dua pemain ini memberikan kedalaman skuad yang baik di posisi penjaga gawang untuk menghadapi kompetisi musim depan," kata Inal, sapaan Yusrinal Fitriandi.
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Saat ini, manajemen telah memperpanjang kontrak Adi Satryo selama satu musim ke depan.
Sedangkan untuk Gianluca, manajemen Arema FC memutuskan untuk melanjutkan masa peminjaman sang pemain dari Persis Solo.
Alasan lain di balik keputusan mempertahankan Adi dan Gianluca adalah sebagai persiapan menghadapi potensi digulirkannya kembali League Cup atau yang dikenal sebagai Piala Indonesia.
Situasi yang ada tentunya akan menambah jadwal pertandingan setiap klub, sehingga butuh komposisi skuad yang lebih dalam.
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Inal berharap tenaga kedua pemain di bawah mistar gawang Arema FC mampu memberikan dampak signifikan pada performa tim, khususnya di sektor pertahanan.
"Persaingan yang sehat akan menjadi modal penting untuk meningkatkan kualitas tim secara keseluruhan," ucapnya.
Selain mengamankan Adi dan Gianluca, Arema FC juga merekrut penjaga gawang anyar, yakni Syahrul Trisna yang sempat memperkuat Borneo FC musim lalu.
Perekrutan dilakukan setelah hengkangnya penjaga gawang Lucas Frigeri dan Andrian Casvari.
Manajemen juga berhasil mengamankan satu nama penjaga gawang anyar lainnya, yakni Erlangga Setyo.
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