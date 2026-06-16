Deltras FC Punya Fasilitas Baru, Jalin Kerja Sama dengan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo Bangun Boarding School

JawaPos.com – Akademi Deltras FC menjalin kerja sama dengan SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo. Penandatanganan kerja sama itu dilakukan di Deltras FC Training Centre (14/6). SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo diwakili oleh kepala sekolah, M. Zainul Arifin.

Sementara The Lobster -julukan Deltras- diwakili oleh CEO klub, Amir Burhannudin.

Lantas, bagaimana bentuk kerja sama tersebut?

"Kerja sama ini di bidang kegiatan atlet, yakni boarding school-nya di SMA Muhammadiyah 2. Sedangkan kegiatan latihannya di Deltras Academy," kata Zainul.

Artinya, siswa SMA Muhammadiyah 2 Sidoarjo bisa menjadi bagian dari akademi The Lobster.

"Jika ada siswa yang berminat, bisa menghubungi pihak sekolah. Nantinya, mereka bisa tinggal di asrama sekolah, dan latihan rutinnya di Akademi Deltras," jelas Zainul.