PSIS Semarang Borong Enam Pemain Baru untuk Musim 2026/27, Widodo C. Putro Siap Bawa Laskar Mahesa Jenar Promosi

JawaPos.com - PSIS Semarang menunjukkan keseriusan dalam menyambut kompetisi Liga 2 musim 2026/27. Setelah gagal memenuhi target pada musim sebelumnya, Laskar Mahesa Jenar langsung bergerak agresif di bursa transfer dengan mendatangkan sejumlah pemain baru untuk memperkuat kedalaman skuad.

Hingga akhir Juni 2026, PSIS telah mengumumkan enam rekrutan anyar yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas tim. Mereka adalah Jack Brown, Komang Tri Arta Wiguna, Agus Nova, Ray Redondo, Syahrian Abimanyu, dan Hari Nur Yulianto.

Jack Brown didatangkan dari Persita Tangerang. Sementara itu, Komang Tri Arta Wiguna, Agus Nova, dan Ray Redondo, direkrut dari Garudayaksa FC. PSIS juga berhasil mengamankan tanda tangan Syahrian Abimanyu dari Persik Kediri, sedangkan Hari Nur Yulianto kembali bergabung setelah sebelumnya membela PSPS Pekanbaru.

Langkah aktif di bursa transfer menjadi sinyal bahwa PSIS ingin tampil lebih kompetitif dibanding musim lalu. Pada ajang Pegadaian Championship 2025/26, Mahesa Jenar hanya mampu mengakhiri kompetisi di peringkat kedelapan Grup Timur.

Hasil tersebut tentu jauh dari harapan klub yang memiliki ambisi kembali bersaing di papan atas. Selain mendatangkan wajah-wajah baru, PSIS juga mempertahankan sejumlah pemain yang dinilai memiliki kontribusi besar bagi tim.

Krisna Jhon dan Rizky Darmawan dipastikan tetap menjadi bagian dari skuad musim depan setelah tampil cukup konsisten sepanjang kompetisi sebelumnya.

Tak hanya komposisi pemain yang mengalami perubahan, PSIS juga melakukan penyegaran di kursi pelatih. Manajemen resmi menunjuk Widodo C. Putro sebagai pelatih kepala untuk menggantikan Kas Hartadi.

Penunjukan Widodo bukan tanpa alasan. Pelatih berpengalaman tersebut baru saja membawa Garudayaksa FC meraih gelar juara Pegadaian Championship 2025/26 sekaligus memastikan promosi ke Super League 2026/27.