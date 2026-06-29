Rumor Abduh Lestaluhu ke PSIS Semarang Menguat, Rekam Jejak Pemain Bermahar Rp 1,74 Miliar Terungkap

JawaPos.com - Rumor kepindahan Abduh Lestaluhu ke PSIS Semarang menguat jelang Liga 2 2026/2027. Bek berpengalaman itu disebut menjadi salah satu kandidat untuk memperkuat lini belakang Laskar Mahesa Jenar.

Rumor tersebut bermula dari unggahan akun Facebook Kepareng, yang dikenal sebagai salah satu pentolan suporter PSIS Semarang. "Deal Abdul ke PSIS, SDM ke Yaksa, Udin ke Jateng United kwak......", tulisnya.

Hingga kini belum ada konfirmasi resmi dari PSIS maupun Abduh. Namun, nama bek berpengalaman itu terus dikaitkan dengan Laskar Mahesa Jenar untuk memperkuat sektor kiri pertahanan.

Abduh bukan sosok asing di sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Tulehu, Maluku, 16 Oktober 1993, itu pernah membela Persis Solo, Persija Jakarta, Persikabo, Bali United, PSS Sleman, hingga Malut United. Musim lalu, ia tampil tujuh kali bersama Malut United.

Selain piawai bermain sebagai bek kiri, pemain berpostur 171 sentimeter itu juga mampu mengisi posisi sayap kiri. Pengalamannya di level internasional pun cukup lengkap. Ia pernah memperkuat Timnas Indonesia U-16, U-19, U-23, hingga tim senior dengan koleksi 13 caps.

Sejumlah prestasi juga telah diraih Abduh. Ia mengantar Persis Solo menjuarai Liga 2 2021, meraih gelar Liga 1 2021/2022 bersama Bali United, menjadi runner-up Piala AFF 2016 bersama Timnas Indonesia, serta masuk dalam Best XI Liga 2 2021.