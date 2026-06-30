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Andre Rizal Hanafi
Selasa, 30 Juni 2026 | 14.21 WIB

PSIS Gelar Talent Scouting Hari Pertama untuk Pemain Asal Kota Semarang, Widodo C Putro Pantau Langsung Seleksi

PSIS Talent Scouting. (Istimewa) - Image

PSIS Talent Scouting. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang resmi memulai rangkaian PSIS Talent Scouting pada Selasa (29/6/2026) di Kick Off Arena POJ, Kota Semarang. Hari pertama seleksi dikhususkan bagi pemain yang berdomisili di Kota Semarang dengan rentang usia kelahiran 2006 hingga 2007.

Program ini menjadi salah satu langkah PSIS untuk menjaring talenta-talenta muda yang berpotensi memperkuat tim di masa mendatang. 

Antusiasme peserta terlihat sejak sebelum proses registrasi dimulai. Mereka datang membawa harapan untuk menunjukkan kemampuan terbaik di hadapan tim pelatih.

Seleksi akan berlangsung selama tiga hari. Pada 29 Juni, kesempatan diberikan kepada peserta asal Kota Semarang. 

Selanjutnya, 30 Juni diperuntukkan bagi peserta yang berasal dari luar Kota Semarang. Sementara itu, 1 Juli menjadi tahap akhir seleksi bagi pemain yang dinilai layak melanjutkan proses pencarian bakat.
Seluruh sesi seleksi dijadwalkan dimulai pukul 15.30 WIB di Kick Off Arena POJ City.

Proses talent scouting dipantau langsung oleh jajaran pelatih PSIS Semarang. Pelatih kepala Widodo Cahyono Putro hadir mengawasi jalannya seleksi bersama asisten pelatih 1 Agam Haris, asisten 2 Hamka Hamzah, pelatih fisik Gesely serta pelatih kiper I Komang Putra. 

Kehadiran tim kepelatihan di lapangan menjadi kesempatan berharga bagi para peserta untuk menunjukkan kualitas mereka secara langsung.

Melalui akun Instagram resmi @psisofficial, manajemen PSIS turut membagikan suasana hari pertama pelaksanaan seleksi sekaligus memberikan informasi penting kepada peserta yang akan mengikuti seleksi pada hari berikutnya.

"PSIS Talent Scouting hari pertama bersama tim kepelatihan PSIS Semarang dan peserta yang berdomisili di Kota Semarang. Hari kedua akan dilaksanakan besok untuk peserta di luar Kota Semarang," tulis PSIS.

Editor: Banu Adikara
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