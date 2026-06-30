Resmi! Eks Timnas Indonesia Hamka Hamzah Jadi Asisten Pelatih PSIS Semarang untuk Liga 2 2026/2027

Hamka Hamzah. (Instagram Hamka Hamzah)
JawaPos.com - Sosok mantan bek Timnas Indonesia, Hamka Hamzah, turut hadir dalam pelaksanaan hari pertama PSIS Talent Scouting yang digelar di Kick Off Arena POJ, Kota Semarang, Senin (29/6/2026).
Kehadiran Hamka bukan untuk mengikuti seleksi, melainkan menjalankan tugas barunya sebagai bagian dari jajaran tim pelatih PSIS Semarang.
Dalam agenda pencarian pemain muda tersebut, Hamka ikut memantau permainan para peserta yang berasal dari Kota Semarang.
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Bersama tim pelatih lainnya, ia mengamati kemampuan para pemain yang berpeluang menjadi bagian dari skuad Laskar Mahesa Jenar pada Liga 2 musim 2026/2027.
Di PSIS, Hamka dipercaya mengemban tugas sebagai asisten, Ia akan bekerja sama dengan pelatih kepala Widodo C Putro, kemudian Agam Haris sebagai asisten pelatih, Gesely sebagai pelatih fisik, serta I Komang Putra yang bertanggung jawab sebagai pelatih penjaga gawang.
Pengalaman panjang Hamka di dunia sepak bola Indonesia menjadi salah satu alasan manajemen Laskar Mahesa Jenar di Kota Lumpia.
Sebagai mantan bek tangguh yang telah malang melintang di Liga Indonesia, ia diharapkan mampu memberikan penilaian terhadap kualitas calon pemain yang mengikuti talent scouting.
Hamka sendiri telah mengakhiri karier profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Klub terakhir yang dibelanya adalah RANS Nusantara FC pada musim 2023/2024.
Sebelum benar-benar gantung sepatu, ia masih menjadi sosok berpengalaman yang kerap dipercaya mengemban tanggung jawab di luar lapangan.
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