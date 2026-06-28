Persib Bandung Pinjamkan Zulkifli Lukmansyah, Fokus Tambah Jam Terbang dan Pengalaman

JawaPos.com - Persib Bandung resmi meminjamkan Zulkifli Lukmansyah untuk kompetisi super league musim 2026/2027. Kebijakan ini diambil sebagai bagian dari program pembinaan pemain muda agar memperoleh kesempatan bermain lebih banyak di level kompetitif.

Melalui masa peminjaman tersebut, winger muda Persib Zulkifli Lukmansyah diharapkan bisa mendapatkan menit bermain yang konsisten. Pengalaman bertanding secara reguler di super league dinilai menjadi faktor penting untuk mempercepat perkembangan kemampuan, meningkatkan kepercayaan diri, sekaligus mematangkan kualitasnya sebagai pemain profesional.

Zulkifli Lukmansyah merupakan salah satu talenta binaan akademi Persib Bandung yang berkembang melalui jenjang pembinaan klub. Lahir di Bandung pada 8 September 2006, dia mengawali perjalanan bersama Akademi Persib sebelum tampil bersama tim Elite Pro Academy (EPA) Liga 1.

Perkembangannya yang cukup pesat membuat pelatih Bojan Hodak memberikan kesempatan kepada Zulkifli untuk bergabung dengan tim senior pada putaran kedua super league musim 2024/2025. Promosi tersebut menjadi bukti bahwa kerja keras dan konsistensinya selama di akademi mendapat apresiasi dari tim pelatih.

Nama Zulkifli semakin dikenal publik ketika tampil menjanjikan di ajang Piala Presiden 2025. Kecepatan, keberanian dalam duel satu lawan satu, serta kemampuan olah bola yang dimilikinya membuat pemain muda tersebut disebut sebagai salah satu prospek cerah Persib Bandung di masa depan.

Sayangnya, perjalanan karirnya sempat terhambat akibat cedera. Kondisi itu membuat Zulkifli harus menepi hampir sepanjang kompetisi Liga 1 musim 2025/2026.

Meski begitu, dia tetap menjalani proses pemulihan dengan serius sambil menjaga kondisi permainan bersama Persib Bandung U-20 di kompetisi EPA 2025/2026. Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menjelaskan, keputusan meminjamkan Zulkifli sepenuhnya didasarkan pada kepentingan perkembangan karier sang pemain.

Menurut Adhitia, klub ingin memberikan ruang terbaik bagi pemain muda untuk berkembang melalui pengalaman bertanding yang lebih banyak. Dengan begitu, proses adaptasi, peningkatan kualitas, hingga kematangan bermain dapat berlangsung lebih optimal.