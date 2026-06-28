Asisten Pelatih Fisik Miro Petric Resmi Tinggalkan Persib Bandung, Sosok Penting di Balik Tiga Gelar Juara Beruntun

JawaPos.com - Persib Bandung kembali melakukan perubahan dalam jajaran staf kepelatihan menjelang bergulirnya musim 2026/27. Setelah kompetisi Super League 2025/26 berakhir, klub memastikan bahwa Miro Petric, resmi mengakhiri masa baktinya bersama Maung Bandung.

Kepergian Miro Petric menandai berakhirnya kerja sama yang telah terjalin selama dua musim di Persib Bandung. Selama periode itu, asisten pelatih fisik asal Kroasia tersebut menjadi salah satu sosok penting di balik persiapan fisik para pemain, membantu tim menjaga kebugaran sekaligus mempertahankan performa di tengah padatnya jadwal kompetisi domestik maupun internasional.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan sampaikan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan asisten pelatih fisik Miro Petric sejak pertama kali bergabung bersama tim. Profesionalisme dan disiplin yang ditunjukkan Petric memberikan dampak positif terhadap performa skuad sepanjang beberapa musim terakhir.

"Miro telah memberikan kontribusi yang sangat berarti bagi perjalanan Persib Bandung. Dengan dedikasi, disiplin, dan profesionalismenya, ia turut membantu menjaga performa dan kebugaran para pemain sehingga tim mampu tampil kompetitif di berbagai kompetisi. Kami mengucapkan terima kasih atas seluruh kerja keras dan kontribusi yang telah diberikan untuk Persib Bandung," ujar Adhitia.

Petric mulai menjadi bagian dari Persib Bandung pada awal musim Liga 1 2023/24. Saat itu dia datang bersamaan dengan pelatih kepala Bojan Hodak yang dipercaya memimpin tim.

Sejak bergabung, Petric ikut berperan dalam perjalanan sukses Persib Bandung yang mampu mencatatkan prestasi luar biasa dengan meraih tiga gelar juara liga secara berturut-turut. Capaian tersebut menjadi salah satu periode terbaik dalam sejarah klub.

Selama menjalankan tugasnya, Petric juga bekerja sama dengan sejumlah anggota staf kepelatihan lainnya. Seperti Goran Paulic, Igor Tolic, Yaya Sunarya, serta pelatih kiper Luizinho Passos, Mario Jozic, dan I Made Wirawan.

Kolaborasi tersebut dinilai menjadi salah satu faktor yang mendukung terciptanya lingkungan kerja profesional di dalam tim. Manajemen Persib Bandung menegaskan bahwa kontribusi Petric akan selalu menjadi bagian dari perjalanan klub.