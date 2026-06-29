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Andre Rizal Hanafi
Senin, 29 Juni 2026 | 07.30 WIB

Resmi Tinggalkan Persib Bandung, Berikut Perjalanan Enam Musim Zalnando Bersama Pangeran Biru

Zalnando, bek kiri Persib Bandung. (Persib) - Image

Zalnando, bek kiri Persib Bandung. (Persib)

JawaPos.com - Persib Bandung resmi mengakhiri kebersamaan dengan bek kiri Zalnando setelah kontraknya berakhir pada penghujung musim 2025/2026. 

Keputusan tersebut sekaligus menutup perjalanan enam musim pemain asal Bandung itu bersama skuad Pangeran Biru.

Zalnando pertama kali bergabung dengan Persib Bandung pada awal kompetisi Liga 1 2019. Saat itu ia direkrut dari Sriwijaya FC atas rekomendasi pelatih Miljan Radovic untuk memperkuat sisi kiri pertahanan tim.

Pada musim perdananya, kesempatan bermain yang didapat memang belum terlalu banyak. Bek kelahiran Bandung, 24 Desember 1996, itu hanya tampil dalam tujuh pertandingan sepanjang Liga 1 2019. 

Meski demikian, ia tetap menunjukkan sikap profesional dan terus bekerja keras untuk mendapatkan tempat di tim utama.

Perkembangan signifikan mulai terlihat setelah kompetisi kembali bergulir pascapandemi Covid-19. Di Liga 1 musim 2021/2022, Zalnando menjalani salah satu musim terbaiknya bersama Persib Bandung

Ia tampil dalam 21 pertandingan, 10 di antaranya sebagai starter, sekaligus mencetak dua gol yang menjadi kontribusi penting bagi tim.

Sayangnya, performa apik tersebut sempat terhenti akibat cedera serius yang dialaminya pada pertengahan musim 2022/2023. 

Cedera itu membuat Zalnando harus menepi cukup lama untuk menjalani proses pemulihan. Meski demikian, semangatnya untuk kembali bermain tidak pernah surut hingga akhirnya ia tetap menjadi bagian dari skuad Persib Bandung yang meraih gelar juara Liga 1 musim 2023/2024.

Editor: Edi Yulianto
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