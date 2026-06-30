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Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 30 Juni 2026 | 23.40 WIB

Rekam Jejak Ramadhan Sananta, Jagoan Baru Persebaya Surabaya Bikin Lini Depan Makin Solid

Ramadhan Sananta siap membuka lembaran baru bersama Persebaya Surabaya setelah semusim berkarir di Liga Malaysia bersama DPMM FC. (Instagram @m.ramadhansn) - Image

Ramadhan Sananta siap membuka lembaran baru bersama Persebaya Surabaya setelah semusim berkarir di Liga Malaysia bersama DPMM FC. (Instagram @m.ramadhansn)

JawaPos.com - Ramadhan Sananta kembali ke Indonesia setelah semusim berkarir di Liga Malaysia dan kini bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk menghadapi musim 2026/2027. Penyerang berusia 23 tahun itu diharapkan memperkuat lini depan Green Force sekaligus menghidupkan lagi ketajamannya setelah musim yang kurang memuaskan bersama DPMM FC.

Kepindahan Sananta menjadi salah satu langkah penting Persebaya Surabaya dalam memperkuat sektor penyerangan. Pengalaman bermain di level klub maupun Timnas Indonesia membuatnya diyakini mampu menghadirkan dimensi baru bagi lini depan Green Force.

Bagaimana Perjalanan Ramadhan Sananta di Liga Malaysia?

Ramadhan Sananta menjalani petualangan pertamanya di luar negeri pada musim 2025/2026 bersama DPMM FC, klub asal Brunei Darussalam yang berkompetisi di Liga Malaysia. Meski datang dengan status salah satu penyerang terbaik Indonesia, performanya belum mampu memenuhi ekspektasi.

Sepanjang musim, Sananta dipercaya tampil dalam 21 pertandingan Liga Malaysia. Namun, kontribusinya hanya menghasilkan dua gol dan satu assist sehingga musim tersebut menjadi salah satu periode paling sulit dalam karier profesionalnya.

Produktivitas itu jauh berbeda dibanding performanya ketika masih bermain di kompetisi Indonesia. Minimnya gol membuat Sananta akhirnya memilih kembali ke tanah air untuk mencari kesempatan mengembalikan performa terbaiknya.

Persebaya Surabaya menjadi pelabuhan baru yang diyakini dapat membantunya bangkit. Klub asal Kota Pahlawan itu memang tengah membutuhkan tambahan tenaga di lini depan untuk menghadapi persaingan musim 2026/2027.

Mengapa Persebaya Surabaya Yakin pada Ketajaman Sananta?

Meski sempat berpetualang di Malaysia, rekam jejak Sananta di kompetisi Indonesia masih menjadi modal besar. Dia pernah menjelma sebagai salah satu striker lokal paling tajam di Super League.

Musim terbaiknya hadir saat membela PSM Makassar pada kompetisi 2022/2023. Ketika itu, Sananta mencetak 11 gol dan dua assist hanya dalam 24 pertandingan sehingga menjadi salah satu faktor penting keberhasilan timnya tampil kompetitif sepanjang musim.

Setelah itu, Sananta melanjutkan karier bersama Persis Solo selama dua musim, yakni 2023/2024 dan 2024/2025. Bersama Laskar Sambernyawa, dia memainkan 33 pertandingan dengan koleksi 13 gol serta tiga assist.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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