Bernardo Tavares Minta Yusuf Meilana Buktikan Kemampuan, Bakal Bersaing dengan Jefferson Silva dan Mikael Tata di Persebaya Surabaya

Yusuf Meilana resmi bergabung dengan Persebaya Surabaya untuk Super League 2026-2027. (Dok. Persebaya)
JawaPos.com – Pelatih Persebaya Bernardo Tavares menegaskan Yusuf Meilana tidak otomatis menjadi pilihan utama meski baru direkrut dari Persik Kediri. Bek kiri berusia 28 tahun itu harus bersaing dengan Jefferson Silva dan Mikael Tata untuk memperebutkan posisi inti.
Namun, tim pelatih Green Force merasa itu belum cukup. Karena itu, mereka merekrut bek kiri Persik Kediri, Yusuf Meilana. Artinya, Persebaya akan memiliki tiga bek kiri.
Meski begitu, kedatangan pemain berusia 28 tahun itu tetap dianggap penting.
"Musim lalu, kami beberapa kali mengalami kesulitan. Sebab, tim harus melakukan adaptasi pemain di posisi tertentu karena cedera, akumulasi kartu, atau performa yang tidak maksimal," kata pelatih Persebaya, Bernardo Tavares, dikutip dari laman Persebaya.id.
Tavares tidak ingin hal serupa terjadi lagi. Karena itu, dia ingin memastikan komposisi timnya lebih dalam. Apalagi, Green Force tidak hanya akan berlaga di Super League. Seluruh tim kasta teratas juga akan bermain di Piala Liga (League Cup).
Karena itu, Tavares yakin perekrutan Yusuf sudah sangat tepat.
"Kami membutuhkan karakter pemain seperti Yusuf," tegasnya.
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Namun, pemain asal Kediri itu belum tentu langsung menjadi starter. Sebab, dia harus bersaing dengan Jefferson Silva dan Mikael Tata.
Tavares pun meminta Yusuf untuk menunjukkan kualitasnya.
"Sekarang, dia harus bekerja keras untuk mengembalikan level permainan terbaiknya, kemudian menunjukkan bahwa dia layak menjadi bagian penting dari tim ini," tegas mantan pelatih PSM Makassar itu.
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