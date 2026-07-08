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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 9 Juli 2026 | 04.39 WIB

PSIS Semarang Resmi Rekrut Ricki Ariansyah, Widodo C Putro Kembali Andalkan Mantan Anak Asuhnya

Ricki Ariansyah PSIS Semarang. (Istimewa) - Image

Ricki Ariansyah PSIS Semarang. (Istimewa)

JawaPos.com - PSIS Semarang terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun skuad yang kompetitif untuk menghadapi Championship 2026/27.

Setelah memperkenalkan sejumlah wajah baru dalam beberapa pekan terakhir, kini Laskar Mahesa Jenar resmi mendatangkan gelandang bertahan berpengalaman, Ricki Ariansyah.

Pemain berusia 29 tahun asal Medan itu bergabung setelah mengakhiri kebersamaannya dengan Semen Padang FC.

Kehadirannya diharapkan mampu menambah kekuatan sektor tengah sekaligus memberikan keseimbangan permainan PSIS sepanjang musim nanti.

Ricki bukan sosok asing di sepak bola Indonesia. Sepanjang kariernya, ia pernah membela sejumlah klub, mulai dari PSCS Cilacap, Persijap Jepara, Persita Tangerang, Madura United FC, hingga Semen Padang FC.

Pengalaman bermain di berbagai level kompetisi menjadi nilai tambah yang dimilikinya.

Selain berposisi sebagai gelandang bertahan, Ricki juga dikenal cukup fleksibel karena mampu dimainkan sebagai bek tengah.

Kemampuan tersebut dinilai akan memberikan lebih banyak pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun strategi di setiap pertandingan.

Bergabungnya Ricki juga menjadi momen reuni dengan pelatih kepala PSIS, Widodo Cahyono Putro. Keduanya pernah bekerja sama saat sama-sama berada di Persita Tangerang.

Faktor tersebut diyakini akan membantu proses adaptasi sang pemain bersama skuad Mahesa Jenar.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
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