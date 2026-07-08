PSIS Semarang Resmi Rekrut Ricki Ariansyah, Widodo C Putro Kembali Andalkan Mantan Anak Asuhnya

Ricki Ariansyah PSIS Semarang. (Istimewa)
JawaPos.com - PSIS Semarang terus menunjukkan keseriusannya dalam membangun skuad yang kompetitif untuk menghadapi Championship 2026/27.
Setelah memperkenalkan sejumlah wajah baru dalam beberapa pekan terakhir, kini Laskar Mahesa Jenar resmi mendatangkan gelandang bertahan berpengalaman, Ricki Ariansyah.
Pemain berusia 29 tahun asal Medan itu bergabung setelah mengakhiri kebersamaannya dengan Semen Padang FC.
Kehadirannya diharapkan mampu menambah kekuatan sektor tengah sekaligus memberikan keseimbangan permainan PSIS sepanjang musim nanti.
Ricki bukan sosok asing di sepak bola Indonesia. Sepanjang kariernya, ia pernah membela sejumlah klub, mulai dari PSCS Cilacap, Persijap Jepara, Persita Tangerang, Madura United FC, hingga Semen Padang FC.
Pengalaman bermain di berbagai level kompetisi menjadi nilai tambah yang dimilikinya.
Selain berposisi sebagai gelandang bertahan, Ricki juga dikenal cukup fleksibel karena mampu dimainkan sebagai bek tengah.
Kemampuan tersebut dinilai akan memberikan lebih banyak pilihan bagi tim pelatih dalam menyusun strategi di setiap pertandingan.
Bergabungnya Ricki juga menjadi momen reuni dengan pelatih kepala PSIS, Widodo Cahyono Putro. Keduanya pernah bekerja sama saat sama-sama berada di Persita Tangerang.
Faktor tersebut diyakini akan membantu proses adaptasi sang pemain bersama skuad Mahesa Jenar.
Prediksi Skor Portugal vs Spanyol: Pasar Taruhan Dunia Jagokan La Furia Roja, Ronaldo Siap Balas Rekor Buruk
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia: Bursa Taruhan Dunia Ramalkan Imbang, Red Devils Unggul Head to Head
Dijanjikan Gaji Rp 1,4 Juta Hanya Cair Rp 76 Ribu, Kopdes Merah Putih di Bojonegoro Pilih Tutup
Prediksi Skor Argentina vs Mesir di Piala Dunia 2026: Lionel Messi vs Mohamed Salah, Albiceleste Diunggulkan ke Perempat Final
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Kirim Pulang Tuan Rumah
Kontroversial! Wasit Inggris Anthony Taylor Pimpin Portugal vs Spanyol di Piala Dunia 2026, Rekam Jejak Jadi Sorotan
Daftar 32 Negara Hadiri Pemakaman Ayatollah Ali Khamenei Dirilis Iran, Indonesia Tak Masuk, Warganet Bertanya-tanya
Arogan Tonjok Pengendara di Jalan Jagakarsa, 'Bang Jago' Tak Berdaya Ditangkap di Rumahnya
Prediksi Swiss vs Kolombia di 16 Besar Piala Dunia 2026: Sesumbar De Nati Andalkan Manzambi
Prediksi Skor Amerika Serikat vs Belgia di Piala Dunia 2026: Setan Merah Diunggulkan Bungkam Tuan Rumah