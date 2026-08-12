PSPS Persiapkan Tim Lebih Awal Jelang Lawan PSIS Semarang di Laga Pembuka Liga 2

PSPS Pekanbaru. (Istimewa)
JawaPos.com - PSPS Pekanbaru terus mematangkan persiapan sebelum tampil di kompetisi liga 2 Championship 2026/27. Askar Bertuah mulai mengarahkan fokus ke pertandingan perdana Grup Barat menghadapi PSIS Semarang.
Setelah komposisi skuad dinilai lengkap, PSPS memilih menggelar pemusatan latihan (TC) di Jakarta agar persiapan lebih efektif.
Tim besutan Akhyar Ilyas sudah berada di ibu kota sejak awal Agustus menjalani sejumlah agenda latihan sekaligus pertandingan uji coba.
Manajer PSPS Miftakhul Fahamsyah mengatakan, keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan efisiensi waktu dan perjalanan tim.
“PSPS memutuskan TC di Jakarta dan nanti lanjut ke Semarang sekaligus menghadapi laga pembuka,” kata Miftakhul Fahamsyah.
Selama berada di Jakarta, PSPS tidak berencana kembali ke Riau.
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Menurut Mifta, keputusan tersebut juga berkaitan dengan jarak perjalanan yang cukup jauh. Tim ingin menjaga kondisi pemain agar tetap bugar menjelang kompetisi resmi.
Selain latihan, PSPS memanfaatkan agenda TC untuk mengukur kesiapan skuad melalui pertandingan uji coba. Salah satunya menghadapi Persis Solo.
Setelah itu, Askar Bertuah dijadwalkan kembali menjalani laga uji coba melawan tim dari kasta tertinggi, Isenmulang Kalteng FC.
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