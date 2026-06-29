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Andika Rachmansyah
Selasa, 30 Juni 2026 | 02.05 WIB

Timnas 7 Football Indonesia Bidik Juara di Intercontinental Cup 2026 Roma, Shin Tae-yong Kirim Dukungan Penuh

Timnas 7 Football Indonesia. (Dok. Istimewa) - Image

Timnas 7 Football Indonesia. (Dok. Istimewa)

JawaPos.com - Timnas 7 Football Indonesia membidik gelar juara Intercontinental Cup 2026 di Roma. Shin Tae-yong pun memberikan motivasi kepada skuad Merah Putih yang seluruhnya diisi pemain lokal.

Target tersebut disampaikan Ketua Umum Indonesia Football 7 Federation (IF7F), Dudung Abdurachman, saat menutup rangkaian kompetisi Super League Football 7 yang meliputi Liga 1, Liga 2, dan kategori korporat di Brilian Stadium, Jakarta.

Dudung optimistis skuad Merah Putih yang seluruhnya diisi pemain lokal tanpa jalur naturalisasi mampu bersaing di level internasional. Tim juga mendapat dukungan dari penasihat teknis, Shin Tae-yong.

"Ini timnas kita, persiapan sudah maksimal. Saya nanti minta arahan dari Pak STY. Mudah-mudahan timnas kita mampu berlaga di dunia sepak bola, khususnya Football 7," ujar Dudung kepada wartawan, Senin (29/6/2026).

"Dan ini semuanya tanpa naturalisasi. Jadi, semuanya putra-putra Indonesia yang sudah terpilih. Kepada seluruh rakyat Indonesia saya mohon doa restunya. Semoga tim Football 7 ini mampu meraih juara di ajang internasional," lanjutnya.

Sementara itu, Shin Tae-yong memastikan tetap memberikan dukungan meski tidak bisa mendampingi langsung tim di Italia. Pelatih Persija Jakarta itu mengaku telah berkomitmen menjadi penasihat teknis Timnas 7 Football Indonesia.

"Sebelum saya menjabat pelatih Persija, saya sudah berkomitmen mendukung Football 7 sebagai technical advisor. Saya akan membantu semaksimal mungkin agar tim ini bisa lolos ke Piala Dunia juga," kata Shin.

"Secara administrasi saya memang tidak bisa membantu langsung. Tetapi saya akan memberikan motivasi kepada para pemain. Jangan kecil hati dan harus mau berkorban untuk tim di dalam lapangan," tambahnya.

Shin juga meminta para pemain tampil berani dan percaya diri menghadapi lawan-lawan kuat di Intercontinental Cup 2026.

"Yang paling penting tidak boleh kecil hati di dalam lapangan. Harus berani, harus percaya diri. Jangan pernah ragu apakah kita bisa menang melawan tim-tim hebat. Kepercayaan diri harus kuat," tegasnya.

Editor: Hendra
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