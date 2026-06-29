Persija Resmi Perpanjang Kontrak Dia Syayid hingga 2028, Bek Muda Masuk Skema Shin Tae-yong

JawaPos.com - Persija Jakarta memastikan masa depan salah satu bek mudanya, Dia Syayid. Macan Kemayoran resmi memperpanjang kontrak pemain berusia 21 tahun tersebut hingga 2028 sebagai bentuk kepercayaan terhadap perkembangan dan potensinya menjadi pilar lini belakang tim.

Perpanjangan kontrak diberikan karena Persija menilai pemain kelahiran Karawang, 12 Desember 2004, itu memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting tim di masa depan.

Pada musim lalu, Dias—sapaan akrab Dia Syayid—tampil dalam dua pertandingan bersama Macan Kemayoran. Penampilan pertamanya terjadi sebagai pemain pengganti saat Persija mengalahkan Persebaya Surabaya 3-0 pada 11 April 2026. Selanjutnya, ia dipercaya menjadi starter ketika Persija kembali menang 3-0 atas Semen Padang pada 23 Mei 2026.

Sebelumnya, Dias lebih banyak mendapatkan pengalaman bermain di kasta tertinggi saat dipinjamkan ke PSS Sleman pada pertengahan musim 2024/2025. Saat itu, ia mencatatkan sembilan penampilan. Berkat perkembangan yang terus ditunjukkannya, Persija kembali memberikan kepercayaan dengan memperpanjang kontraknya.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca, meyakini Dias akan terus berkembang menjadi bek tangguh. Apalagi, ia memiliki kesempatan belajar dari pemain-pemain berpengalaman seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat.

"Dia Syayid terus menunjukkan perkembangan positif bersama Persija. Perpanjangan kontrak ini merupakan bentuk kepercayaan klub terhadap potensi yang ada dalam dirinya. Kami berharap ia dapat terus bekerja ekstra keras untuk meningkatkan kemampuannya dan menjadi bagian penting dalam perjalanan Persija meraih prestasi," ujar Prapanca dalam keterangan resmi Persija, Senin (29/6/2026).

Prapanca menegaskan Persija berkomitmen memberikan ruang bagi para pemain muda untuk berkembang.

"Persija terus berkomitmen memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Kami percaya Dias memiliki kualitas serta karakter yang dibutuhkan untuk terus bertumbuh bersama tim," katanya.

Sementara itu, Dias mengaku bangga dapat melanjutkan karier bersama Persija. Ia bertekad meningkatkan kualitas permainan agar mendapat lebih banyak kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong.