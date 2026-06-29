Persija Resmi Perpanjang Kontrak Dia Syayid hingga 2028, Bek Muda Masuk Skema Shin Tae-yong

Dia Syayid lakukan debut bersama Persija Jakarta. (Dok. Persija Jakarta)
JawaPos.com - Persija Jakarta memastikan masa depan salah satu bek mudanya, Dia Syayid. Macan Kemayoran resmi memperpanjang kontrak pemain berusia 21 tahun tersebut hingga 2028 sebagai bentuk kepercayaan terhadap perkembangan dan potensinya menjadi pilar lini belakang tim.
Perpanjangan kontrak diberikan karena Persija menilai pemain kelahiran Karawang, 12 Desember 2004, itu memiliki potensi besar untuk menjadi bagian penting tim di masa depan.
Pada musim lalu, Dias—sapaan akrab Dia Syayid—tampil dalam dua pertandingan bersama Macan Kemayoran. Penampilan pertamanya terjadi sebagai pemain pengganti saat Persija mengalahkan Persebaya Surabaya 3-0 pada 11 April 2026. Selanjutnya, ia dipercaya menjadi starter ketika Persija kembali menang 3-0 atas Semen Padang pada 23 Mei 2026.
Sebelumnya, Dias lebih banyak mendapatkan pengalaman bermain di kasta tertinggi saat dipinjamkan ke PSS Sleman pada pertengahan musim 2024/2025. Saat itu, ia mencatatkan sembilan penampilan. Berkat perkembangan yang terus ditunjukkannya, Persija kembali memberikan kepercayaan dengan memperpanjang kontraknya.
Presiden Persija, Mohamad Prapanca, meyakini Dias akan terus berkembang menjadi bek tangguh. Apalagi, ia memiliki kesempatan belajar dari pemain-pemain berpengalaman seperti Rizky Ridho dan Jordi Amat.
"Dia Syayid terus menunjukkan perkembangan positif bersama Persija. Perpanjangan kontrak ini merupakan bentuk kepercayaan klub terhadap potensi yang ada dalam dirinya. Kami berharap ia dapat terus bekerja ekstra keras untuk meningkatkan kemampuannya dan menjadi bagian penting dalam perjalanan Persija meraih prestasi," ujar Prapanca dalam keterangan resmi Persija, Senin (29/6/2026).
Prapanca menegaskan Persija berkomitmen memberikan ruang bagi para pemain muda untuk berkembang.
"Persija terus berkomitmen memberikan ruang bagi pemain muda untuk berkembang. Kami percaya Dias memiliki kualitas serta karakter yang dibutuhkan untuk terus bertumbuh bersama tim," katanya.
Sementara itu, Dias mengaku bangga dapat melanjutkan karier bersama Persija. Ia bertekad meningkatkan kualitas permainan agar mendapat lebih banyak kepercayaan dari pelatih Shin Tae-yong.
"Saya sangat bersyukur atas kepercayaan yang kembali diberikan oleh Persija. Persija telah memberikan banyak kesempatan kepada saya untuk terus berkembang, baik sebagai pemain maupun pribadi. Karena itu, saya tidak ragu untuk melanjutkan perjalanan bersama tim ini. Saya akan terus meningkatkan kualitas permainan dan ingin memberikan kontribusi yang lebih besar untuk Persija," ujar Dias.
Prediksi Skor Afrika Selatan vs Kanada di Piala Dunia 2026: Jonathan David Penentu Les Rouges Lolos 16 Besar
Prediksi Skor Aljazair vs Austria di Piala Dunia 2026: Tiket 32 Besar Dipertaruhkan, Duel Sengit Berpotensi Imbang
Prediksi Skor Kroasia vs Ghana di Piala Dunia 2026: Duel Penentu Tiket 32 Besar, Hasil Imbang Skenario Paling Masuk Akal
Prediksi Skor Brasil vs Jepang di Piala Dunia 2026: Kans Selecao Lolos 16 Besar Lewat Adu Penalti
Prediksi Skor RD Kongo vs Uzbekistan di Piala Dunia 2026: Duel Sengit di Laga Terakhir Fase Grup
Asisten Raffi Ahmad Jadi Komisaris PT Krakatau Posco, Netizen: Muak Sekali
Prediksi Skor Panama vs Inggris: Three Lions Sedang Tak Ideal, Harry Kane Ingin Kembali ke Jalur Gol
Prediksi Skor Jerman vs Paraguay di Piala Dunia 2026: Der Panzer Bisa Amankan Tiket 16 Besar dalam 90 Menit
Prediksi Afrika Selatan vs Kanada di 32 Besar Piala Dunia 2026: Bafana Bafana Ukir Sejarah!
Prediksi Skor Selandia Baru vs Belgia di Piala Dunia 2026: Pembuktian Romelu Lukaku Belum Habis!