Shin Tae-yong Diminta Bawa Persija Juara Saat HUT ke-500 Jakarta, Gubernur Pramono Anung Berikan Apresiasi

Pelatih asal Korea Selatan, Shin Tae-Yong diperkenalkan jadi pelatih baru Persija Jakarta di Jakarta International Stadium (JIS), Jakarta, Senin (8/6/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)
JawaPos.com – Shin Tae-yong mendapat tantangan besar usai resmi menjadi pelatih Persija Jakarta. Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung berharap STY mampu mempersembahkan gelar Liga 1 sebagai hadiah perayaan HUT ke-500 Kota Jakarta pada 2027.
Harapan tersebut disampaikan langsung Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung saat menghadiri acara Jakarta Water Hero 2026 yang digelar PAM Jaya di Balai Kota Jakarta, Jumat (26/6). Dalam kesempatan itu, STY hadir bersama legenda Persija yang kini menjabat sebagai direktur olahraga klub, Bambang Pamungkas.
Pramono secara terbuka meminta mantan pelatih Timnas Indonesia tersebut membawa Macan Kemayoran kembali ke puncak prestasi. Menurutnya, perayaan lima abad Jakarta akan semakin berkesan jika Persija mampu mengakhiri puasa gelar.
"Saya ingin mengapresiasi Shin Tae-yong. Saya berharap tahun depan, saat Jakarta merayakan ulang tahun ke-500 atau lima abad, tolong berikan kami hadiah spesial," ujar Pramono.
Mendengar permintaan tersebut, STY tampak tersenyum lalu menganggukkan kepala. Gestur itu seolah menjadi sinyal bahwa dirinya siap menjawab tantangan untuk membawa Persija kembali menjadi juara.
Pramono juga sempat berkelakar mengenai puasa gelar Persija. Dia mengaku suasana hatinya selalu berubah setiap kali bertemu Ketua Umum The Jakmania, Diky Soemarno.
"Kalau lihat Diky, mood saya langsung hilang karena Persija nggak juara-juara," ucap Pramono yang disambut tawa para tamu undangan.
Namun, kehadiran STY membuat optimisme Pramono kembali tumbuh. Menurut dia, pengalaman pelatih berusia 56 tahun tersebut saat menangani Timnas Indonesia menjadi modal penting untuk mengangkat prestasi Macan Kemayoran.
"Begitu sekarang sudah mendatangkan Shin Tae-yong, ada hiburan sedikit," ungkapnya.
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Pramono berharap Persija bisa mempersembahkan trofi lebih awal. Selain menjadi hadiah bagi HUT ke-500 Jakarta pada 2027, gelar juara itu juga dapat menjadi momentum menyambut usia ke-100 Persija yang jatuh pada 2028.
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