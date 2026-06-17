Dari Maarten Paes hingga Jay Idzes! Doa Pemain Timnas Indonesia Mengalir Deras ke Striker Baru Persebaya Surabaya Ramadhan Sananta

Ramadhan Sananta resmi diperkenalkan sebagai pemain baru Persebaya Surabaya dan mendapat dukungan dari sejumlah pemain Timnas Indonesia. (Persebaya)
JawaPos.com — Ramadhan Sananta resmi menjadi pemain baru Persebaya Surabaya pada Rabu (17/6/2026) untuk menghadapi Super League 2026/2027, dan kedatangannya langsung mendapat sambutan hangat dari rekan-rekannya di Timnas Indonesia.
Dukungan serta doa mengalir dari sejumlah pemain Garuda, menandakan besarnya harapan terhadap kiprah striker berusia 23 tahun tersebut bersama Green Force musim depan.
Persebaya Surabaya mengumumkan perekrutan Ramadhan Sananta melalui unggahan resmi di media sosial klub.
Pengumuman itu langsung menarik perhatian suporter dan para pemain Timnas Indonesia yang ikut memberikan respons positif.
“Ladies and Gentlemen. Please Welcome, Ramadhan Sananta !!!” tulis Persebaya Surabaya dalam pengumuman resminya.
Kehadiran Sananta menjadi salah satu transfer yang paling menyita perhatian menjelang bergulirnya kompetisi musim 2026/2027.
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Dukungan pertama datang dari kiper Timnas Indonesia, Maarten Paes, yang menyampaikan pesan singkat namun penuh makna.
Penjaga gawang andalan Garuda itu berharap Sananta sukses dalam petualangan barunya bersama Persebaya Surabaya.
“Goodluck brother,” ujar Maarten Paes. Kalimat sederhana tersebut menunjukkan eratnya hubungan antarpemain Timnas Indonesia meski kini mereka membela klub yang berbeda.
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