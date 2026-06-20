John Herdman Bertekad Bawa Timnas Indonesia Raih Trofi FIFA ASEAN Cup 2026

JawaPos.com – Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, akan melakoni beberapa agenda penting, salah satunya yaitu FIFA ASEAN Cup 2026. Herdman bertekad membawa Skuad Garuda merebut trofi juara di ajang tersebut.

Herdman sukses membawa Timnas Indonesia meraih hasil manis di FIFA Matchday Juni 2026. Skuad Garuda memetik kemenangan saat melawan Oman (3-0) dan Mozambik (1-0).

Setelah dua hasil positif itu, Herdman pun akan dihadapi dengan rintangan berikutnya. Timnas Indonesia akan mengarungi dua turnamen penting yakni AFF 2026 pada Juli, dan FIFA ASEAN Cup pada September mendatang.

“Dalam waktu dekat kami akan menghadapi turnamen AFF. Kemudian, seperti yang dijelaskan Pak Erick Thohir, kami juga akan mengikuti FIFA ASEAN. Menurut saya, kedua turnamen itu sangat menarik bagi kami,” tutur Herdman kepada awak media, dikutip Sabtu (20/6/2026).

Di Piala AFF 2026, Herdman memastikan komposisi skuadnya akan dihuni oleh mayoritas pemain lokal. Mantan pelatih Timnas Kanada itu akan memoles para punggawa Garuda sebaik mungkin dan memberikan jam terbang agar pemain mendapat pengalaman tanding di level internasional.

“Turnamen AFF memberi kesempatan kepada kami untuk memainkan para pemain lokal dan memberikan mereka pengalaman mengenai standar yang dibutuhkan di level internasional. Selain itu, saya juga bisa melakukan penilaian terhadap mereka,” tutur Herdman.

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Sementara di FIFA ASEAN Cup 2026, Herdman akan memanggil para pemain yang merumput di luar negeri demi membawa Timnas Indonesia berjaya di ajang tersebut. Peluang Kevin Diks cs bergabung terbuka lebar, mengingat ajang tersebut masuk dalam kalender FIFA.

“Sementara itu, di FIFA ASEAN, saya memiliki kesempatan besar untuk mengumpulkan pemain-pemain terbaik yang kami miliki demi memenangkan turnamen tersebut. Saya rasa itu sangat penting,” lanjut arsitek berusia 50 tahun itu.