Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
Minggu, 21 Juni 2026 | 05.51 WIB

Cultura Persib Bandung Jadi Magnet Pengunjung, Rasa Penasaran Berubah Jadi Kekaguman

Cultura Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung) - Image

Cultura Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung)

JawaPos.com - Gelaran Cultura Persib Bandung yang berlangsung di Grey Art Gallery mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat.

Pameran yang menggabungkan unsur seni dan identitas klub kebanggaan Jawa Barat tersebut menjadi ruang baru bagi publik untuk mengenal Persib Bandung dari sudut pandang yang berbeda.

Sejak dibuka, Cultura Persib Bandung menarik perhatian tidak hanya dari para bobotoh, tetapi juga masyarakat umum yang penasaran dengan konsep yang diusung.

Pameran ini dijadwalkan berlangsung hingga 10 September 2026 dan terbuka untuk pengunjung setiap hari.

Salah satu pengunjung, Hadziqraid El Syauqi asal Lembang, mengaku senang setelah berkesempatan melihat langsung berbagai karya yang dipamerkan.

Datang bersama sang ibu, siswa kelas VI tersebut mengaku rasa penasarannya terhadap acara ini akhirnya terjawab.

Menurut Syauqi, salah satu bagian yang paling menarik perhatian adalah mozaik foto para pemain Persib Bandung.

Ia merasa memiliki kedekatan dengan karya tersebut karena pernah membuat mozaik saat mengikuti kegiatan di sekolah. Selain itu, kesempatan melihat karya seni yang terinspirasi dari klub idolanya menjadi pengalaman yang berkesan.

General Manager Grey Art Gallery, Angga Aditya Atmadilaga, mengatakan bahwa rasa penasaran menjadi salah satu alasan utama banyak orang datang ke Cultura Persib Bandung. Banyak pengunjung yang sebelumnya mengenal karya-karya tersebut melalui media sosial, lalu tertarik melihatnya secara langsung.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Jeda Kompetisi, Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea Pilih Kumpul dengan Keluarga di Argentina - Image
Sepak Bola Indonesia

Jeda Kompetisi, Gelandang Persib Bandung Luciano Guaycochea Pilih Kumpul dengan Keluarga di Argentina

Minggu, 21 Juni 2026 | 05.48 WIB

Eks Penyerang Nottingham Forest dan Timnas Afrika Selatan Dikabarkan akan Merapat ke Persib Bandung - Image
Sepak Bola Dunia

Eks Penyerang Nottingham Forest dan Timnas Afrika Selatan Dikabarkan akan Merapat ke Persib Bandung

Sabtu, 20 Juni 2026 | 04.24 WIB

Dikaitkan dengan Persib Bandung, Jese Rodríguez Masih Ingin Lanjutkan Karirnya Bersama Las Palmas - Image
Sepak Bola Indonesia

Dikaitkan dengan Persib Bandung, Jese Rodríguez Masih Ingin Lanjutkan Karirnya Bersama Las Palmas

Sabtu, 20 Juni 2026 | 03.54 WIB

Terpopuler

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur - Image
1

BGN Terbitkan SE Nomor 12 Tahun 2026, Layanan MBG Dihentikan Sementara saat Hari Libur

2

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

3

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

4

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

5

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Pembagian Grup Liga 2 2026/2027 Berubah, PSIS Semarang dan Persiku Kudus Geser ke Wilayah Barat

8

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

9

PP Muhammadiyah Minta MBG Dihentikan Sementara, Sebut Mudaratnya Lebih Banyak

10

Momen Republik Ceko dan Afrika Selatan Harus Puas Bermain Imbang 1-1

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore