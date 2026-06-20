Cultura Persib Bandung Jadi Magnet Pengunjung, Rasa Penasaran Berubah Jadi Kekaguman

Cultura Persib Bandung. (Dok. Persib Bandung)
JawaPos.com - Gelaran Cultura Persib Bandung yang berlangsung di Grey Art Gallery mendapat sambutan positif dari berbagai kalangan masyarakat.
Pameran yang menggabungkan unsur seni dan identitas klub kebanggaan Jawa Barat tersebut menjadi ruang baru bagi publik untuk mengenal Persib Bandung dari sudut pandang yang berbeda.
Sejak dibuka, Cultura Persib Bandung menarik perhatian tidak hanya dari para bobotoh, tetapi juga masyarakat umum yang penasaran dengan konsep yang diusung.
Pameran ini dijadwalkan berlangsung hingga 10 September 2026 dan terbuka untuk pengunjung setiap hari.
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Salah satu pengunjung, Hadziqraid El Syauqi asal Lembang, mengaku senang setelah berkesempatan melihat langsung berbagai karya yang dipamerkan.
Datang bersama sang ibu, siswa kelas VI tersebut mengaku rasa penasarannya terhadap acara ini akhirnya terjawab.
Menurut Syauqi, salah satu bagian yang paling menarik perhatian adalah mozaik foto para pemain Persib Bandung.
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Ia merasa memiliki kedekatan dengan karya tersebut karena pernah membuat mozaik saat mengikuti kegiatan di sekolah. Selain itu, kesempatan melihat karya seni yang terinspirasi dari klub idolanya menjadi pengalaman yang berkesan.
General Manager Grey Art Gallery, Angga Aditya Atmadilaga, mengatakan bahwa rasa penasaran menjadi salah satu alasan utama banyak orang datang ke Cultura Persib Bandung. Banyak pengunjung yang sebelumnya mengenal karya-karya tersebut melalui media sosial, lalu tertarik melihatnya secara langsung.
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