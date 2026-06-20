Bursa Transfer Super League: Persik Kediri Selangkah Lagi Amankan Gelandang Portugal dari PSBS Biak

JawaPos.com - Persik Kediri disebut akan menambah kekuatan di sektor tengah menjelang bergulirnya musim 2026/2027.

Nama yang kini santer dikaitkan dengan klub berjuluk Macan Putih tersebut adalah Eduardo Barbosa, gelandang asal Portugal yang musim lalu memperkuat PSBS Biak.

Kabar ini mulai ramai diperbincangkan setelah muncul informasi bahwa Persik tengah menjalin komunikasi untuk memboyong pemain berusia 23 tahun tersebut.

Jika transfer ini terealisasi, Eduardo akan menjadi salah satu tambahan menarik bagi skuad Persik yang sedang melakukan pembenahan tim untuk menghadapi persaingan musim depan.

Eduardo Barbosa bukan nama asing bagi penggemar sepak bola Indonesia. Pada musim 2025/2026, ia tampil bersama PSBS Biak dan menunjukkan kualitasnya sebagai gelandang yang mampu mengatur ritme permainan. Kemampuannya bermain di beberapa posisi di lini tengah menjadi nilai tambah yang cukup penting.

Berdasarkan data Transfermarkt, Eduardo memiliki posisi utama sebagai gelandang tengah. Namun, ia juga dapat dimainkan sebagai gelandang bertahan maupun gelandang serang.

Fleksibilitas tersebut membuatnya menjadi opsi menarik bagi pelatih dalam merancang strategi pertandingan.

Pemain yang memiliki nama lengkap Eduardo Miguel Ramos Barbosa itu lahir di Paços de Ferreira, Portugal, pada 18 Januari 2003. Sebelum berkarier di Indonesia, ia menimba ilmu di akademi sepak bola yang cukup terkenal di negaranya.

Eduardo mengawali perjalanan sepak bolanya di akademi FC Paços de Ferreira sebelum bergabung dengan akademi Sporting CP pada tahun 2016. Sporting CP dikenal sebagai salah satu akademi terbaik di Portugal yang telah melahirkan banyak pemain berkualitas untuk level Eropa maupun tim nasional.