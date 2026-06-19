Eks Penyerang Nottingham Forest dan Timnas Afrika Selatan Dikabarkan akan Merapat ke Persib Bandung

JawaPos.com - Persib Bandung masih terus dikaitkan dengan sejumlah nama pemain asing menjelang bergulirnya Liga 1 musim 2026/2027.

Setelah peluang mendatangkan mantan pemain Real Madrid dan Paris Saint-Germain, Jesé Rodríguez, semakin menipis, kini muncul nama penyerang berpengalaman Lars Veldwijk sebagai salah satu opsi yang menarik untuk dipertimbangkan.

Nama Veldwijk mencuat setelah kapten Persib, Marc Klok, disebut merekomendasikan striker berpostur tinggi tersebut untuk memperkuat lini depan Maung Bandung. Meski belum ada konfirmasi resmi dari pihak klub, usulan tersebut langsung menjadi bahan perbincangan di kalangan Bobotoh.

Lars Veldwijk bukanlah sosok asing dalam dunia sepak bola internasional. Penyerang berusia 34 tahun itu saat ini tercatat membela Emirates Club yang berkompetisi di Uni Emirat Arab.

Dengan tinggi badan mencapai 1,97 meter, Veldwijk dikenal sebagai target man yang kuat dalam duel udara dan mampu menjadi pemantul bola bagi rekan-rekannya di lini serang.

Sepanjang karier profesionalnya, Veldwijk telah mengumpulkan pengalaman bermain di berbagai negara.

Ia pernah memperkuat sejumlah klub di Belanda seperti FC Utrecht, FC Groningen, Sparta Rotterdam, Excelsior Rotterdam, hingga FC Volendam. Salah satu musim terbaiknya terjadi saat membela Excelsior pada musim 2013/2014, ketika ia mencetak 30 gol dan menjadi top skor Eerste Divisie.

Kariernya kemudian berlanjut ke Inggris bersama Nottingham Forest. Meski tidak terlalu bersinar di sana, Veldwijk tetap mendapatkan pengalaman berharga bermain di lingkungan sepak bola yang kompetitif.