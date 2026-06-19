Pesan Haru Andie Peci untuk Azrul Ananda: Semoga Persebaya Surabaya Juara, Cak!

Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda menjenguk Andie Peci yang menjalani perawatan di RS Soewandhie Surabaya, Jumat (19-6-2026). (Instagram @andiepeci)
JawaPos.com — Aktivis sekaligus penulis Andie Peci menyampaikan pesan menyentuh kepada Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, saat menjalani perawatan di RS Soewandhie, Surabaya, Jumat (19/6/2026).
Dalam pertemuan tersebut, Andie berharap Persebaya Surabaya mampu meraih gelar juara pada musim ini.
Azrul Ananda datang menjenguk Andie Peci yang tengah menjalani proses pengobatan di rumah sakit.
Kunjungan itu menjadi momen hangat yang memperlihatkan kedekatan keduanya di tengah kondisi kesehatan Andie yang masih membutuhkan perawatan.
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Azrul Ananda memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan dukungan moral kepada Andie. Presiden Persebaya Surabaya itu mengajak Andie tetap semangat dan bersabar dalam menjalani seluruh rangkaian pengobatan.
Pesan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada Andie yang selama ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan advokasi.
Kehadiran Azrul di ruang perawatan juga menjadi penyemangat tersendiri bagi Andie.
Dalam perbincangan yang berlangsung santai, keduanya membahas berbagai hal. Andie sempat berbagi cerita mengenai aktivitasnya beberapa waktu terakhir yang membawanya ke berbagai daerah di Indonesia.
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Andie menceritakan pengalamannya saat melakukan perjalanan ke Sumatera dan Kalimantan. Perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan advokasi kepada para buruh perkebunan kelapa sawit.
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