Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Moch. Rizky Pratama Putra
Sabtu, 20 Juni 2026 | 04.47 WIB

Pesan Haru Andie Peci untuk Azrul Ananda: Semoga Persebaya Surabaya Juara, Cak!

Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda menjenguk Andie Peci yang menjalani perawatan di RS Soewandhie Surabaya, Jumat (19-6-2026). (Instagram @andiepeci) - Image

Presiden Persebaya Surabaya Azrul Ananda menjenguk Andie Peci yang menjalani perawatan di RS Soewandhie Surabaya, Jumat (19-6-2026). (Instagram @andiepeci)

JawaPos.com — Aktivis sekaligus penulis Andie Peci menyampaikan pesan menyentuh kepada Presiden Persebaya Surabaya, Azrul Ananda, saat menjalani perawatan di RS Soewandhie, Surabaya, Jumat (19/6/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Andie berharap Persebaya Surabaya mampu meraih gelar juara pada musim ini.

Azrul Ananda datang menjenguk Andie Peci yang tengah menjalani proses pengobatan di rumah sakit.

Kunjungan itu menjadi momen hangat yang memperlihatkan kedekatan keduanya di tengah kondisi kesehatan Andie yang masih membutuhkan perawatan.

Kunjungan Azrul Ananda Beri Semangat untuk Andie Peci

Azrul Ananda memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memberikan dukungan moral kepada Andie. Presiden Persebaya Surabaya itu mengajak Andie tetap semangat dan bersabar dalam menjalani seluruh rangkaian pengobatan.

Pesan tersebut disampaikan sebagai bentuk perhatian dan dukungan kepada Andie yang selama ini dikenal aktif dalam berbagai kegiatan sosial dan advokasi.

Kehadiran Azrul di ruang perawatan juga menjadi penyemangat tersendiri bagi Andie.

Dalam perbincangan yang berlangsung santai, keduanya membahas berbagai hal. Andie sempat berbagi cerita mengenai aktivitasnya beberapa waktu terakhir yang membawanya ke berbagai daerah di Indonesia.

Cerita Perjalanan Advokasi Buruh Sawit

Andie menceritakan pengalamannya saat melakukan perjalanan ke Sumatera dan Kalimantan. Perjalanan tersebut dilakukan dalam rangka memberikan advokasi kepada para buruh perkebunan kelapa sawit.

Editor: Banu Adikara
Tags
Artikel Terkait
Miris, Ambulans Milik Bonek Disaster Rescue Team (BDRT) di Rusak dan Mendapatkan Intimidasi Saat Bertugas Mengantar Jenazah - Image
Surabaya Raya

Miris, Ambulans Milik Bonek Disaster Rescue Team (BDRT) di Rusak dan Mendapatkan Intimidasi Saat Bertugas Mengantar Jenazah

Jumat, 19 Juni 2026 | 04.23 WIB

Janji Reza Arya Pratama ke Bonek Bocor! Siap Hadapi Kritik demi Bawa Persebaya Surabaya Berprestasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Janji Reza Arya Pratama ke Bonek Bocor! Siap Hadapi Kritik demi Bawa Persebaya Surabaya Berprestasi

Rabu, 17 Juni 2026 | 19.50 WIB

Tembus Rp 12,60 Miliar! Rekap Harga Pasaran 5 Pemain Lokal Baru Persebaya Surabaya - Image
Sepak Bola Indonesia

Tembus Rp 12,60 Miliar! Rekap Harga Pasaran 5 Pemain Lokal Baru Persebaya Surabaya

Rabu, 17 Juni 2026 | 19.33 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Bocor ke Publik! 2 Alasan Krusial Ramadhan Sananta Mau Gabung ke Persebaya Surabaya

3

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

4

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

5

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

6

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

7

Sudah Masuk KBLI, Konten Kreator Didorong Punya NIB untuk Perkuat Legalitas

8

TVRI Hilang? Begini Cara Memunculkan Sinyal TVRI untuk Nonton Piala Dunia 2026 Gratis

9

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

10

Foto Prabowo-Gibran Dipasang di Salib Merah saat Demo di Monas, PMKRI: Simbol Dua Pendosa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore