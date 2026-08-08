Persija Jakarta Siap TC di Thailand, Shin Tae-yong Bawa Misi Besar usai Piala Presiden 2026

JawaPos.com – Persija Jakarta segera melanjutkan persiapan menuju Super League 2026/2027 dengan menjalani pemusatan latihan (TC) di Thailand. Agenda tersebut menjadi tahap berikutnya bagi Shin Tae-yong untuk mematangkan skuad setelah Macan Kemayoran finis di posisi ketiga Piala Presiden 2026.

Persija merebut tempat ketiga setelah mengalahkan Arema FC dengan skor 3-1 di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Kamis (6/8). Hasil itu menutup perjalanan Macan Kemayoran di turnamen pramusim sekaligus membuka jalan menuju agenda persiapan berikutnya.

Sebelumnya, Persija memang sudah merancang TC di Thailand. Namun, jadwal tersebut mengalami penyesuaian setelah manajemen dan tim pelatih mengevaluasi kebutuhan persiapan skuad.

Persija semula menjadwalkan TC pada 27 Juli hingga 16 Agustus 2026. Jadwal tersebut kemudian digeser sehingga tim dijadwalkan berangkat ke Thailand pada 10 Agustus. Shin Tae-yong menyebut TC akan berlangsung hingga 23 Agustus 2026.

Penyesuaian jadwal tersebut membuat Persija dapat mengikuti Piala Presiden dengan komposisi tim utama. Turnamen itu sekaligus menjadi kesempatan bagi Shin Tae-yong untuk melihat perkembangan pemain dalam pertandingan kompetitif sebelum melanjutkan persiapan di Thailand.

Selama TC, Persija akan fokus membangun kondisi fisik, mematangkan taktik, serta meningkatkan kekompakan skuad. Agenda tersebut menjadi bagian penting sebelum kompetisi resmi musim 2026/2027 dimulai.

Presiden Persija, Mohamad Prapanca menegaskan rangkaian persiapan tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan Persija siap menghadapi kompetisi musim 2026/2027.

“Setiap program disusun untuk memastikan tim berada dalam kondisi terbaik ketika kompetisi dimulai. Kami ingin seluruh tahapan persiapan berjalan efektif, terukur, dan sesuai dengan kebutuhan tim pelatih,” tutur Prapanca.

Persija juga berpeluang menjalani sejumlah pertandingan uji coba selama berada di Thailand. Laga-laga tersebut dapat dimanfaatkan Shin Tae-yong untuk menguji komposisi pemain sekaligus menerapkan skema yang disiapkan untuk musim baru.