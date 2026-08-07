Ada Yoo Jae-hoon hingga Maman Abdurrahman: Daftar Lengkap Tim Kepelatihan Persija 2026/2027

Susunan pemain Persija Jakarta vs Arema FC untuk perebutan tempat ketiga Piala Presiden 2026 telah diumumkan. Shin Tae-yong merotasi posisi kiper. (Dok. Persija)
JawaPos.com - Persija Jakarta resmi melengkapi susunan tim kepelatihan untuk menghadapi kompetisi musim 2026/2027.
Kehadiran jajaran staf yang memadukan pelatih asal Korea Selatan dan Indonesia menjadi bagian dari persiapan Macan Kemayoran menyambut musim baru di bawah arahan pelatih kepala Shin Tae-yong.
Komposisi tersebut diharapkan mampu mendukung seluruh kebutuhan tim, mulai dari penyusunan strategi, analisis pertandingan, peningkatan kondisi fisik pemain, pembinaan penjaga gawang, hingga proses pencarian talenta. Seluruh elemen akan bekerja dalam satu visi untuk membawa Persija tampil lebih kompetitif sepanjang musim.
Salah satu nama yang paling familiar bagi pencinta sepak bola Indonesia adalah Yoo Jae-hoon.
Mantan kiper asal Korea Selatan itu dipercaya mengisi posisi pelatih penjaga gawang. Pengalamannya selama berkarier di Indonesia menjadi modal penting dalam membantu meningkatkan kualitas para penjaga gawang Persija.
Yoo bukan sosok asing di kompetisi Indonesia. Ia pernah meraih berbagai prestasi, termasuk gelar juara bersama Persipura Jayapura.
Selain pengalaman sebagai pemain, pemahamannya terhadap karakter sepak bola nasional dinilai akan menjadi nilai tambah bagi Macan Kemayoran.
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Di jajaran asisten pelatih, Persija menunjuk Cho Byung-kuk. Mantan pemain Timnas Korea Selatan itu memiliki pengalaman bermain di sejumlah kompetisi bergengsi Asia, seperti K League, J.League, Chinese Super League, hingga Thai League. Ia juga pernah memperkuat negaranya pada Olimpiade Athena 2004.
Selain Cho, Persija turut mempertahankan sosok yang memiliki ikatan kuat dengan klub, yakni Maman Abdurrahman. Mantan kapten Macan Kemayoran tersebut kini mengemban tugas sebagai asisten pelatih.
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