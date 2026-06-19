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Farid S. Maulana, Ali Mahrus
Jumat, 19 Juni 2026 | 23.28 WIB

Optimistis Promosi! Tiga Tim Jatim Lolos ke Babak 16 Besar Liga 4, Ini Pembagian Grupnya

Jawa Timur menyisakan tiga wakil di 16 besar Liga 4, salah satunya Persepam Pamekasan. (Dok. Instagram/@persepamofficial) - Image

Jawa Timur menyisakan tiga wakil di 16 besar Liga 4, salah satunya Persepam Pamekasan. (Dok. Instagram/@persepamofficial)

JawaPos.com  – Liga 4 Piala Presiden memasuki babak 16 besar. Wakil Jawa Timur yang awalnya berjumlah delapan tim pada babak 64 besar kini hanya menyisakan tiga tim, yaitu Persinga Ngawi, Persepam Pamekasan, dan Pasuruan United.

Pada babak 16 besar, Persepam dan Pasuruan United berada di Grup DD. Sementara itu, Persinga tergabung di Grup CC bersama Wamena United, Persigar Garut, dan Persak Kebumen. Babak 16 besar akan dimulai Jumat (19/6).

Sekretaris Jenderal PSSI Provinsi Jawa Timur, Djoko Tetuko, mengaku cukup kaget karena wakil Jawa Timur hanya menyisakan tiga tim. Namun, dia berharap ketiga tim tersebut dapat terus konsisten dan melaju hingga promosi ke Liga 3 Nusantara.

"Kami tetap optimistis. Semoga ada wakil Jawa Timur yang naik ke Liga 3 Nusantara," harapnya saat dihubungi Jawa Pos, Rabu (17/6).

CEO Pasuruan United, Suryono Pane, menegaskan bahwa timnya sudah siap menghadapi babak 16 besar. Menurutnya, persaingan di babak 16 besar dipastikan akan semakin ketat. Dia telah memotivasi skuadnya dengan iming-iming bonus apabila mampu melaju ke babak berikutnya.

"Kami akan habis-habisan karena target Pasuruan United adalah promosi ke Liga 3 Nusantara," tegasnya. 

Sementara itu, kemarin PSSI merilis venue untuk babak 16 besar. Empat kota yang dijadikan venue adalah Jogjakarta, Bantul, Solo, dan Ngawi. Stadion Mandala Krida (Jogjakarta) akan menggelar pertandingan Grup AA, Stadion Sultan Agung (Bantul) akan menggelar Grup BB, sedangkan Grup CC dilangsungkan di Stadion Ketonggo (Ngawi) dan Grup DD akan digelar di Stadion Sriwedari (Solo). 

Pembagian Grup Babak 16 Besar Liga 4 Piala Presiden

Grup AA
Persibangga Purbalingga 
757 Kepri Jaya 
Persikotas Tasikmalaya 
PSN Ngada 

Grup BB
Wahana FC Pekanbaru 
Pesik Kuningan 
UNAAHA FC Konawe 
Persma 1960 Manado 

Grup CC
Wamena United 
Persinga Ngawi 
Persigar Garut 
Persak Kebumen 

Editor: Hendra
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