Pasuruan United Juara Liga 4 Piala Presiden, Manajemen Akan Pertahankan Bio Paulin

Pasuruan United Juara Liga 4 Piala Presiden. (Dok. Pasuruan United)
JawaPos.com – Sejarah baru ditorehkan Pasuruan United di kancah persepakbolaan nasional. Setelah memastikan promosi ke Liga 3 Nusantara, tim berjuluk Laskar Santri Mbeling berhasil menjadi juara Liga 4 Piala Presiden.
Prestasi tersebut diraih setelah Pasuruan United mengalahkan Persik Kuningan pada final Liga 4 Piala Presiden di Stadion Mandala Krida, Jogjakarta, kemarin (11/7). Pasuruan United menang dengan skor tipis 1-0 melalui gol Racksa Surya Wijaya pada menit ke-79.
"Alhamdulillah kami bisa menang. Kami berhasil membawa pulang Piala Presiden untuk Pasuruan tercinta," kata CEO Pasuruan United, Suryono Pane.
Suryono menyatakan, hasil tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen tim serta pengelolaan klub yang profesional.
"Kami mengelola tim ini seperti tim Liga 2 hingga Liga 1," ujarnya.
Misalnya, dari sisi fasilitas. Selama mengikuti Liga 4, Pasuruan United menginap di hotel berbintang minimal tiga. Selain itu, manajemen juga menyiapkan bonus dengan total mencapai Rp1 miliar.
Khusus untuk keberhasilan menjadi juara, tim memperoleh bonus sebesar Rp250 juta.
Suryono menegaskan, Bio Paulin akan tetap dipertahankan sebagai pelatih Pasuruan United untuk mengarungi Liga 3 Nusantara. Dia juga akan menambah kekuatan tim agar mampu bersaing.
"Untuk saat ini, kami ingin menikmati hasil kerja keras seluruh tim. Alhamdulillah bisa menjadi juara," ucapnya.
Sementara itu, Sekretaris PSSI Provinsi Jawa Timur, Djoko Tetuko, mengucapkan selamat atas gelar juara yang diraih Pasuruan United. Menurut dia, prestasi tersebut turut mengharumkan persepakbolaan Jawa Timur di kancah nasional.
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