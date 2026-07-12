Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Farid S. Maulana, Ali Mahrus
Minggu, 12 Juli 2026 | 18.22 WIB

Pasuruan United Juara Liga 4 Piala Presiden, Manajemen Akan Pertahankan Bio Paulin

Pasuruan United Juara Liga 4 Piala Presiden. (Dok. Pasuruan United) - Image

Pasuruan United Juara Liga 4 Piala Presiden. (Dok. Pasuruan United)

JawaPos.com – Sejarah baru ditorehkan Pasuruan United di kancah persepakbolaan nasional. Setelah memastikan promosi ke Liga 3 Nusantara, tim berjuluk Laskar Santri Mbeling berhasil menjadi juara Liga 4 Piala Presiden.

Prestasi tersebut diraih setelah Pasuruan United mengalahkan Persik Kuningan pada final Liga 4 Piala Presiden di Stadion Mandala Krida, Jogjakarta, kemarin (11/7). Pasuruan United menang dengan skor tipis 1-0 melalui gol Racksa Surya Wijaya pada menit ke-79.

"Alhamdulillah kami bisa menang. Kami berhasil membawa pulang Piala Presiden untuk Pasuruan tercinta," kata CEO Pasuruan United, Suryono Pane.

Suryono menyatakan, hasil tersebut tidak lepas dari kerja keras seluruh elemen tim serta pengelolaan klub yang profesional.

"Kami mengelola tim ini seperti tim Liga 2 hingga Liga 1," ujarnya.

Misalnya, dari sisi fasilitas. Selama mengikuti Liga 4, Pasuruan United menginap di hotel berbintang minimal tiga. Selain itu, manajemen juga menyiapkan bonus dengan total mencapai Rp1 miliar.

Khusus untuk keberhasilan menjadi juara, tim memperoleh bonus sebesar Rp250 juta.

Akan Tambah Kekuatan

Suryono menegaskan, Bio Paulin akan tetap dipertahankan sebagai pelatih Pasuruan United untuk mengarungi Liga 3 Nusantara. Dia juga akan menambah kekuatan tim agar mampu bersaing.

"Untuk saat ini, kami ingin menikmati hasil kerja keras seluruh tim. Alhamdulillah bisa menjadi juara," ucapnya.

Sementara itu, Sekretaris PSSI Provinsi Jawa Timur, Djoko Tetuko, mengucapkan selamat atas gelar juara yang diraih Pasuruan United. Menurut dia, prestasi tersebut turut mengharumkan persepakbolaan Jawa Timur di kancah nasional.

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Liga 4: Pasuruan United dan Persid Jember Siap Saling Sikut, Bio Paulin Percaya Diri Menuju Liga 3 - Image
Sepak Bola Indonesia

Liga 4: Pasuruan United dan Persid Jember Siap Saling Sikut, Bio Paulin Percaya Diri Menuju Liga 3

Senin, 8 Juni 2026 | 23.41 WIB

Geger! Jelang Laga Semen Padang vs Persebaya Surabaya, Andre Rosiade Kirim Protes Keras ke PSSI - Image
Sepak Bola Indonesia

Geger! Jelang Laga Semen Padang vs Persebaya Surabaya, Andre Rosiade Kirim Protes Keras ke PSSI

Jumat, 15 Mei 2026 | 14.43 WIB

Turnamen Sepak Bola Akar Rumput Terakbar di Indonesia! 64 Klub Liga 4 Siap Guncang Piala Presiden 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Turnamen Sepak Bola Akar Rumput Terakbar di Indonesia! 64 Klub Liga 4 Siap Guncang Piala Presiden 2026

Kamis, 14 Mei 2026 | 21.07 WIB

Terpopuler

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah - Image
1

Sudah Terima Kompensasi Rp 5 Juta, Pengontrak di Surabaya Diberi Waktu 1 Bulan untuk Pindah

2

Analisis Prediksi Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Kans Besar Three Lions Lolos ke Semifinal!

3

Prediksi Susunan Pemain Norwegia vs Inggris di Piala Dunia 2026: Lomba Sihir Erling Haaland dan Harry Kane ke Semifinal!

4

Prediksi Bursa Taruhan Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: La Roja Dijagokan Melaju ke Semifinal

5

Tak Singgung Pengunduran Diri, Ini 6 Poin Pernyataan Jampidsus Febrie Adriansyah Usai Rumahnya Digeledah Polisi

6

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

7

Prediksi Skor Spanyol vs Belgia di Piala Dunia 2026: Tembok Tebal La Roja Bakal Sulitkan Setan Merah!

8

Rekor 12 Pertemuan Norwegia vs Inggris: Three Lions Superior, Mampukah Erling Haaland Cs Mematahkan Dominasi?

9

Sepak Bola Indonesia Berduka, Tokoh Suporter Persebaya Surabaya Andie Peci Meninggal Dunia

10

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore