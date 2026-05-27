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Andre Rizal Hanafi
Kamis, 18 Juni 2026 | 09.05 WIB

Libur Kompetisi, Saddil Ramdani Jaga Kebugaran Demi Persib Bandung

Pemain Persib Bandung Saddil Ramdani dan Adam Alis. (instagram @saddilramdanii) - Image

Pemain Persib Bandung Saddil Ramdani dan Adam Alis. (instagram @saddilramdanii)

JawaPos.com - Masa libur kompetisi menjadi kesempatan bagi banyak pemain untuk beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarga. Namun bagi pemain Persib Bandung, Saddil Ramdani, menjaga kondisi fisik tetap menjadi prioritas meski aktivitas tim sedang dihentikan sementara.

Winger lincah yang dikenal memiliki kecepatan dan kemampuan dribel tersebut memilih memanfaatkan waktu liburan dengan cara yang seimbang.

Di satu sisi, dia menikmati momen kebersamaan dengan keluarga dan orang-orang terdekat. Di sisi lain, dia tetap menjalani latihan ringan secara mandiri agar kebugarannya tetap terjaga.

Menurut Saddil, masa jeda kompetisi memang penting untuk memulihkan kondisi fisik dan mental usai menjalani musim yang padat. Namun, dia juga menyadari, pesepak bola profesional harus tetap menjaga kesiapan tubuh agar tidak mengalami penurunan performa saat kembali berlatih bersama tim.

"Saat libur panjang, biasanya saya lebih banyak menghabiskan waktu bersama keluarga dan orang-orang terdekat. Selain itu, saya juga tetap menjaga kondisi fisik dengan latihan ringan," ujar Saddil.

Pemain asal Sulawesi Tenggara itu menilai latihan mandiri selama masa libur memiliki manfaat besar. Selain menjaga kebugaran, latihan ringan juga membantu tubuh tetap berada dalam ritme yang baik sehingga proses adaptasi saat kembali ke program latihan tim bisa berjalan lebih mudah.

Saddil tidak ingin memulai semuanya dari awal ketika masa persiapan Persib Bandung kembali dimulai.

Karena itu, dia berusaha menjaga konsistensi aktivitas fisik meskipun intensitasnya tidak seberat saat menjalani latihan reguler bersama skuad Maung Bandung.

"Supaya saat kembali ke tim tidak memulai dari nol lagi," kata Saddil.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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