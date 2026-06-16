Risto Mitrevski Dapat Award Khusus dari Persebaya Surabaya, Agen Gabriel Budi: He's Still Green

JawaPos.com - Persebaya Surabaya sudah kehilangan satu bek asing. Itu setelah Gustavo Fernandes resmi pamitan melalui akun instagram-nya.

Kabarnya, aksi serupa juga akan dilakukan bek asing lainnya, Leo Lelis. Bek asal Brasil itu dikabarkan sudah deal dengan salah satu tim yang promosi ke Super League musim ini.

Artinya, bek asing tinggal menyisakan Risto Mitrevski. Lantas, apakah Risto juga bakal hengkang?

"Risto masih akan stay di Persebaya, mas. He's still green. Dia masih tetap hijau," kata agen Risto, Gabriel Budi saat dihubungi Jawa Pos.

Bertahannya Risto memang tidak mengejutkan. Sebab, performanya musim ini cukup luar biasa. Total, bek asal Makedonia Utara itu tampil dalam 24 laga. Dia mampu mencatatkan 27 tekel, 95 intersep, dan 86 sapuan.

Risto tidak hanya garang dalam bertahan. Mantan bek Dewa United itu juga cukup agresif. Terbukti, dia mampu mengemas dua gol musim ini. "Tentu kami senang Risto bisa berkontribusi untuk Persebaya Surabaya," tambah agen asli Surabaya itu.

Karena itu, wajar kalau pihak manajemen ingin Risto bertahan. Apalagi dia sempat mendapat penghargaan khusus dari pengurus klub.

"Di laga terakhir musim ini (melawan Persik Kediri), manajemen memberi award ke Risto: most successful passes," ungkap Budi.

Pemain kelahiran 5 Oktober 1991 itu juga nyaman di Persebaya. Karena itu, dia tidak berpikir dua kali untuk bertahan di Kota Pahlawan. "Risto memang suka dengan klub Persebaya, termasuk dengan Kota Surabaya itu sendiri," beber Budi.