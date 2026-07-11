5 Zodiak Ini Diyakini Memiliki Potensi Panjang Umur hingga Usia Seabad, Penasaran?

Ilustrasi zodiak yang cenderung panjang umur. (Freepik)
JawaPos.com - Dalam astrologi, beberapa zodiak diyakini memiliki karakter tertentu yang berkaitan dengan gaya hidup sehat, energi positif, dan kemampuan menjaga keseimbangan dalam menjalani kehidupan.
Mereka disebut memiliki kebiasaan serta pola pikir yang membantu mempertahankan semangat hidup, bahkan ketika usia terus bertambah. Berbagai faktor seperti cara merawat diri, ketenangan menghadapi masalah, dan kebiasaan sehari-hari dianggap menjadi bagian dari rahasia umur panjang mereka.
Meski umur seseorang tentu dipengaruhi banyak faktor, termasuk kesehatan dan gaya hidup, astrologi menyebut ada beberapa zodiak yang memiliki kecenderungan menikmati kehidupan hingga usia lanjut.
Mengutip City Magazine, berikut lima zodiak yang dipercaya memiliki peluang hidup panjang dan mampu mencapai usia lebih dari 100 tahun.
1. Capricorn
Capricorn dikenal karena keuletan dan ketekunan. Mereka simbol kebijaksanaan dan kedewasaan.
Selain itu, mereka disiplin dan kemampuannya menghadapi tantangan hidup.
Kepedulian terhadap kesehatan, aktivitas fisik yang teratur, dan kesederhanaan dalam segala hal berkontribusi pada umur panjang.
Mereka bertekad untuk menjalankan diet seimbang dan menghindari kebiasaan buruk yang berbahaya, yang berdampak positif pada kesehatan dan umur panjang secara keseluruhan.
2. Cancer
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